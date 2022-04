(Montréal) Une douzaine d’organismes ont réclamé vendredi que Québec adopte une loi pour imposer des ratios de patients en soins de santé.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« Il ne fait aucun doute que les ratios sécuritaires doivent être une norme applicable partout », a affirmé le vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Jérôme Rousseau, en conférence de presse à Montréal.

« Notre système de santé a des problèmes importants, notre personnel est surchargé et épuisé, a-t-il expliqué. Ce sont les patients, la clientèle, le personnel soignant et les personnes proches aidantes qui en souffrent. »

Il a donné l’exemple d’une infirmière qui se retrouve avec 150 patients à sa charge, et qui « doit choisir les soins qu’elle doit faire », puisqu’il lui est impossible de répondre à tous les besoins.

La représentante de l’Association québécoise des infirmières et des infirmiers, Kenza Rahmi, a pour sa part fait valoir que la pénurie de personnel en santé n’est pas une excuse pour ne pas imposer de ratios.

« Ce n’est pas un problème de pénurie, mais de rétention de personnel soignant », a-t-elle dit, expliquant que les mauvaises conditions créent un cercle vicieux où de plus en plus de travailleurs quittent le domaine. Ainsi, les ratios sont selon elle « une solution centrale à l’amélioration de la capacité du réseau à attirer et à retenir des infirmières ».

La FIQ, qui est l’instigatrice de ce mouvement, a publié en ligne un plaidoyer et invité organismes et individus à se joindre à la liste de signataires.

Cette dernière inclut pour l’instant l’Association québécoise des infirmières et infirmiers, l’Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie, le Groupe de concertation et d’influence en soins infirmiers du Québec, le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, Médecins québécois pour le régime public, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Proche aidance Québec, le Réseau FADOQ et le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé.