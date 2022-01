Le Dr Arruda a longtemps servi les Québécois.es. Les deux dernières années de pandémie ont été charnières. Elles l’auront forcé à mettre de côté sa vie ainsi que sa famille pour nous tous.tes et pour cela, on l’en remercie. François Legault cherchera fort probablement à lui faire porter l’odieux de la situation actuelle. Or, le départ du Dr Arruda ne réglera rien. Les décisions sont prises par le [premier ministre] et doivent être fondées sur la science et non les sondages et son intuition.