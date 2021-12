(Québec) Devant les nombreuses questions soulevées par la mort d’un homme de Senneterre dans la nuit de mardi, le Bureau du coroner déclenche une enquête pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené au décès de Richard Genest. L’affaire provoque l’indignation à Québec. Le premier ministre François Legault martèle que la fermeture des urgences « n’a rien à voir » avec le décès de l’homme.

Fanny Lévesque La Presse

« Compte tenu de l’ensemble des questions soulevées par la population en générale, il est apparu important pour le Bureau du coroner de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au décès de M. Genest », a confirmé le Bureau du coroner à La Presse, jeudi. Les partis d’opposition ont réclamé jeudi à l’unisson le déclenchement d’une enquête du coroner pour éclaircir ce drame.

Richard Genest est mort dans la nuit du 30 novembre. L’homme de Senneterre, qui habite à une dizaine de minutes à pied de l’urgence de Senneterre, a attendu les secours pendant plus de deux heures avant d’être pris « en charge correctement ». Les urgences du Centre de santé de Senneterre sont fermées 16 heures par jour depuis la mi-octobre en raison de la pénurie de personnel.

« D’abord, je veux offrir toutes mes condoléances à la famille et aux proches de M. Genest. Maintenant, on a parlé avec la PDG du CISSS [de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy] et selon elle, la fermeture de l’urgence n’a rien à voir avec le décès », a assuré le premier ministre avant son arrivée au Salon bleu.

L’affaire a d’ailleurs rebondi rapidement à la période de questions. Tout juste avant, le ministre Dubé a affirmé pour sa part que « la première analyse du coroner, c’est qu’il n’y a aucun lien entre le décès de Richard Genest, qui est très malheureux », la fermeture des urgences de Senneterre et la desserte ambulancière de la région.

Mercredi, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a indiqué dans un communiqué que « le Bureau du coroner a été contacté et a décidé de ne pas prendre en charge le dossier étant donné qu’aucun élément ne justifiait une enquête ». L’établissement assure par ailleurs que « l’ensemble des protocoles en vigueur ont été respectés » lors de la prise en charge de M. Genest.

« À la lumière des faits qui lui ont été présentés [au coroner], il a pris la décision qu’il n’y avait pas matière à enquête. […] Je demande à tout le monde, particulièrement à sa famille, que s’il y a d’autres faits qui devaient être analysés, que ce soit fait. Pour le moment, il n’a pas de matière à enquête », a réagi pour sa part le ministre Dubé en mêlée de presse, jeudi.

Selon le Bureau du coroner, il s’agit d’observations préliminaires. Maintenant, devant les questions soulevées par la population, le coroner fera enquête, a-t-on indiqué.

« Au terme de son investigation, le coroner rédigera un rapport détaillé dans lequel il exposera l’identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès, ainsi que les causes et les circonstances qui ont mené au décès. Il a aussi le pouvoir, au terme de son investigation et s’il le juge nécessaire, de formuler des recommandations afin d’éviter que des décès semblables ne se reproduisent dans le futur », écrit le Bureau du coroner.

Les partis d’opposition ont tour à tour dénoncé l’inaction du gouvernement Legault dans le dossier des services de santé de Senneterre en Abitibi-Témiscamingue. Ils accusent le ministre de la Santé, Christian Dubé, d’avoir donné le feu vert à un plan de contingence qui ne tenait pas la route, notamment en raison des effectifs ambulanciers sur le terrain. Ils estiment qu’il s’agit d’un décès « évitable ».

Richard Genest, 65 ans, est mort dans l’ascenseur de l’hôpital d’Amos dans la nuit de mardi. L’homme de Senneterre a attendu les secours pendant plus de deux heures avant d’être pris « en charge correctement ». Il a composé le 911 vers 2 h 40 et il a finalement été admis à l’hôpital de Val-d’Or, à plus de 70 kilomètres de Senneterre, autour de 5 h. L’homme a ensuite dû être transféré à Amos, à environ 70 kilomètres de Val-d’Or pour subir une chirurgie d’urgence. Il n’a pu être sauvé à temps.

M. Genest résidait à environ « 10-15 minutes à pied » du centre de santé de Senneterre. Les urgences sont fermées 16 heures par jour depuis la mi-octobre en raison de la pénurie de personnel.

« Je trouve absolument aberrant que la décision de fermer l’urgence ait été prise. Je réclame aujourd’hui même qu’elle soit ouverte et qu’on trouve des ressources, et il y en a dans les agences de placement si on n’est pas capable d’en trouver au sein même du personnel de la santé de l’Abitibi-Témiscamingue, pour pouvoir offrir l’urgence », a fait valoir le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau.

« Il y a eu des propositions qui ont été faites à de multiples reprises, et encore une fois, aucune réponse de la part du gouvernement », a lancé pour sa part la cheffe libérale Dominique Anglade. Elle dit s’être entretenue jeudi avec la mairesse de Senneterre. « Ils se sentent complètement délaissés, complètement abandonnés. Ils le disent eux-mêmes : c’est comme si on ne comptait pas, au Québec, on est complètement livrés à nous-mêmes. On n’aurait jamais pensé qu’on serait laissés tomber comme ça par notre système ».

Les oppositions ne se satisfont pas des réponses fournies jusqu’à présent par le CISSSAT et demandent la tenue d’une enquête du coroner pour refaire le fil des évènements.

« Le trajet que le patient a dû faire, c’est comme partir de Montréal, aller virer à Joliette pour se faire dire que le spécialiste dont on a besoin est à Saint-Jérôme », a illustré la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

« C’est extrêmement important pour moi que le coroner se saisisse du dossier. Senneterre, c’est le symptôme d’une maladie plus profonde. Notre système est en hémorragie en Abitibi-Témiscamingue et le ministre n’a même pas de plaster, et je ne sais même pas s’il est en train de chercher la boîte », a-t-elle déploré.

Une demande appuyée par le Parti québécois et le Parti libéral du Québec.

L’ex-maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, s’était déplacé à l’Assemblée nationale cet automne, en compagnie du Parti libéral du Québec, pour dénoncer le manque d’écoute de la direction du CISSSAT dans le dossier. M. Matte disait avoir proposé des pistes de solutions pour maintenir les urgences ouvertes, mais que celles-ci n’avaient pas été retenues par l’établissement.

Le ministre Dubé s’était par la suite rendu à Senneterre.

La nouvelle mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, a imploré mercredi le ministre Dubé de s’impliquer personnellement dans le dossier et d’ordonner la réouverture des urgences de Senneterre. « C’est le plan de contingence du CISSSAT, alors on veut que le ministre Dubé s’occupe de ce dossier-là précisément. On l’a déjà interpellé, et lui, il dit toujours qu’il a confiance au CISSSAT. Nous, on veut des réponses », a-t-elle expliqué en entrevue à La Presse.

Avec Tommy Chouinard