Santé

Accès à l’hébergement public des aînés

« Déni de droit » et « bouleversements inutiles », dit la protectrice du citoyen

(Québec) La protectrice du citoyen écorche le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un rapport spécial sur l’accès à l’hébergement public des aînés. En plus de noter d’« importantes disparités régionales », elle indique que les pratiques des CISSS et des CIUSSS mènent à un « déni de droit » et à des « bouleversements inutiles » pour les aînés en recherche d’hébergement et leurs proches.