L’infirmière Paule Rocray, qui a reconnu avoir fait preuve de violence verbale envers Joyce Echaquan, est radiée pendant un an de son ordre professionnel.

Alice Girard-Bossé La Presse

Paule Rocray est radiée pendant un an de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour violence verbale envers une cliente et six mois pour négligence dans les soins et traitements prodigués à une cliente. Ces périodes de radiation seront purgées simultanément.

Le 16 août 2021, l’infirmière a reconnu sa culpabilité aux chefs disciplinaires lors d’une audience du Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

L’automne dernier, Mme Rocray a tenu des propos dénigrants à l’égard de Mme Echaquan. Ses insultes, que l’on peut entendre dans la vidéo enregistrée par Mme Echaquan à l’hôpital, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

Mme Rocray n’aurait pas non plus respecté le protocole à la suite d’une chute de Mme Echaquan, alors âgée de 37 ans.