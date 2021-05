Une antenne de CLSC ouvrira ses portes d’ici un an dans le nord-est de Montréal-Nord, pour rejoindre une population de 15 000 personnes qui vit dans moins de 1 kilomètre carré.

Suzanne Colpron

La Presse

L’annonce a été faite mardi par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, en compagnie du PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel.

« Il y a une population qui ne va pas toujours vers les services. Alors on va plutôt vers cette population-là pour bien la desservir en matière de santé », a expliqué Mme Rouleau en conférence de presse.

Cette clinique comptera une soixantaine d’employés, dont 12 médecins et deux infirmières-praticiennes, en plus de six médecins résidents et de deux candidates infirmières spécialisées en première ligne. Une partie de l’équipe sera déplacée du CLSC de Montréal-Nord.

Dans une phase ultérieure, on y retrouvera des soins d’optométrie et de dentisterie.

On ignore quand et où elle ouvrira. « Notre souhait, c’est que dans les 6 à 12 prochains mois, on puisse arriver dans ce lieu-là », a indiqué M. Abergel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE le président-directeur général du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric Abergel

Montréal-Nord est l’arrondissement où le taux de cas de COVID-19 pour 100 000 personnes cumulatif (10 582,4) est le plus élevé depuis le début de la pandémie. La situation s’est toutefois beaucoup améliorée au cours des dernières semaines.

Neuf arrondissements affichent maintenant des taux plus élevés pour les 14 derniers jours. À Montréal-Nord, ce taux est de 162, comparativement à 277 à Montréal-Ouest, à 276 à Saint-Laurent et à 225 à Côte-Saint-Luc.