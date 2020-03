Les élèves de la polyvalente Benoît-Vachon revenus plus tôt de leur voyage en Italie devront finalement être placés en isolement volontaire pour une période de 12 jours, recommande la Direction de la santé publique.

Le Soleil

Après une nouvelle analyse de la situation, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches suggère aux voyageurs de ne pas fréquenter les milieux «où il serait difficile de vous isoler rapidement» et de maintenir la surveillance de l’apparition de symptômes tels que la toux et la fièvre.

