L’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, est revenue à un taux d’occupation stable, a indiqué le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île.

Léa Carrier

La Presse

Le 6 décembre dernier, le CIUSSS-ODIM avait demandé à la population d’éviter de se présenter à l’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore, qui était au maximum de sa capacité. Des mesures ont été prises pour diminuer la pression à l’urgence et l’avertissement est désormais levé.

« C’est grâce à la collaboration exceptionnelle des équipes des hôpitaux de St. Mary et de LaSalle, de même qu’à la mobilisation de l’ensemble des directions concernées, que le réseau de l’Ouest de l’Île a pu procéder à certains transferts de patients et ainsi assurer un équilibre des forces dans ses trois centres hospitaliers », a indiqué le CIUSSS-ODIM dans un communiqué de presse.

Rappelons que l’hôpital est désigné pour recevoir les cas positifs de la COVID-19 et que des éclosions ont été déclarées sur plusieurs unités de soin ces dernières semaines.

Le CIUSSS-ODIM dessert près de 375 000 personnes sur son territoire et compte plus de 8000 lits en établissements publics et privés pour personne âgée.