Dénonçant le climat de travail malsain à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le « leadership toxique » de sa présidente, l’ancien directeur des affaires juridiques et de la négociation, Me Sylvain Bellavance, poursuit le syndicat et réclame 1 528 000 $ en indemnités et dommages moraux et punitifs.

Ariane Lacoursière

La Presse

Dans sa requête déposée vendredi à Montréal, Me Bellavance estime avoir été congédié abusivement le 31 juillet 2019 par la FMSQ. Il estime avoir été victime des « comportements abusifs de sa présidente », la Dre Diane Francœur.

Me Bellavance a commencé à travailler à la FMSQ en 1994. Il était directeur des affaires juridiques et de la négociation. C’est lui qui a négocié les hausses successives de rémunération des médecins spécialistes durant ces années.

Dre Francœur est arrivée en poste en 2014, après le départ en politique du président précédent, le Dr Gaétan Barrette. C’est alors que le climat de travail a commencé à se dégrader selon la poursuite, dont les faits n’ont pas encore fait l’objet d’une preuve en cour.

En 2019, les comportements abusifs répétés de la Dre Francœur auraient amené Me Bellavance à prendre un congé de maladie, est-il écrit dans la requête. C’est durant ce congé qu’il sera congédié, par texto.

Me Bellavance estime que la Dre Francœur a fait preuve d’une « conduite malveillante » et d’un « style de gestion contrôlant ». Qu’elle avait « tendance à dévaloriser les autres » et adoptait une « conduite humiliante et abusive envers plusieurs », dont lui. Le climat de travail malsain instauré par Diane Francœur aurait entraîné un nombre record de démissions et de départs ces dernières années. Selon la poursuite, seulement 30 % des 55 membres du personnel présents au début du mandat de la Dre Francœur sont toujours en poste.

Me Bellavance reproche au conseil d’administration de la FMSQ de ne pas être intervenu pour corriger la situation. Une firme-conseil en psychologie organisationnelle a été engagée. Mais selon Me Bellanvance, l’opération a été détournée en un exercice pour « protéger l’image de la présidente ».

Les tensions entre Me Bellavance et la Dre Francœur se seraient particulièrement envenimées alors que l’avocat tentait de renouveler son contrat de travail. Après son congédiement, Me Bellavance a porté plainte pour harcèlement psychologique à la CNESST et a tenté de négocier une entente. Sans succès. Me Bellavance réclame 1 528 000 $ à la FMSQ, dont 200 000 $ de dommages moraux et punitifs.