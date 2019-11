Le porte-parole en santé du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, estime que les médecins prescrivent trop facilement des médicaments aux enfants agités éprouvant des problèmes d’attention et qu’il est temps que les parlementaires s’en mêlent.

Médicaments et TDAH: la commission parlementaire débute mercredi

(Québec) C’est mercredi que débutera finalement la commission parlementaire sur la consommation de médicaments pour traiter le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Caroline Plante

La Presse canadienne

Le Parti québécois (PQ) avait proposé un mandat d’initiative à la Commission de la santé et des services sociaux en février dernier et n’a jamais lâché le morceau.

« On a mis de la pression et on a gagné », a déclaré, mardi, le porte-parole du PQ en santé, Sylvain Gaudreault, lors d’une mêlée de presse.

Il estime que les médecins prescrivent trop facilement des médicaments aux enfants agités éprouvant des problèmes d’attention et qu’il est temps que les parlementaires s’en mêlent.

La commission, selon lui, devra voir comment freiner la surconsommation de médicaments prescrits aux enfants ayant reçu un diagnostic de TDAH.

« Les scientifiques vont venir nous dire comment s’explique ce phénomène au Québec par rapport au reste du Canada, a déclaré M. Gaudreault. Je pense qu’il faut que le politique, les ministères de la Santé et de l’Éducation se saisissent de ce phénomène-là. »

La commission parlementaire entendra au total une vingtaine de groupes d’ici vendredi, dont le Centre de psychoéducation du Québec, l’Institut national de santé publique du Québec et de nombreux pédiatres.

D’ailleurs, une soixantaine de pédiatres avaient tiré la sonnette d’alarme dans les médias en février, convaincus que les médecins prescrivaient trop rapidement et facilement des médicaments aux enfants jugés trop turbulents ou distraits.

Ces pédiatres déploraient « une augmentation inquiétante de la prescription de médicaments pour le TDAH chez nos enfants et nos adolescents ».

Près de 15 % des jeunes Québécois de 10 à 17 ans se feraient prescrire des psychostimulants, soit une proportion beaucoup plus importante que partout ailleurs au pays.

Les pédiatres demandent de réévaluer les questionnaires menant à un diagnostic de TDAH. De plus, ils souhaitent qu’un comité formé de l’Ordre des psychologues, du Collège des médecins et de tous les spécialistes visés permette de mettre en commun les connaissances sur le sujet.

Ils réclament aussi que les élèves aient davantage de périodes d’activité physique à l’école et que le gouvernement finance des campagnes de sensibilisation visant à diminuer l’usage des jeux vidéo et des écrans d’ordinateur.