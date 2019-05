Jeunes : hausse des hospitalisations en santé mentale au pays

Les hospitalisations et les visites à l'urgence pour des troubles de santé mentale des jeunes de 5 à 24 ans ont presque doublé au cours des 10 dernières années au pays, révèlent des données de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Les chiffres sont frappants : les hospitalisations ont augmenté de 65 % et les visites à l'urgence des hôpitaux de 75 %. Pendant ce temps, le nombre d'hospitalisations pour d'autres problèmes médicaux a diminué de 24 %.

Ces chiffres comparent les taux de la période 2006-2007 aux plus récents datant de 2017-2018. Ils ont augmenté chaque année durant cette période.

Or, le nombre de jeunes Canadiens ayant reçu un diagnostic de trouble mental est demeuré stable.

Selon Christina Lawand, chercheure principale, analyse du système de santé et de questions émergentes au sein de l'ISIS, cela signifie potentiellement deux choses.

D'abord, qu'il y a moins de stigmatisation associée aux maladies mentales et que les jeunes vont chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Mais elle craint toutefois que le nombre de visites à l'urgence et les hospitalisations ne cachent une autre réalité : une lacune dans les soins, qui font que les jeunes qui souffrent de tels problèmes ne reçoivent pas d'aide en première ligne et qu'ils se retrouvent à l'hôpital en situation de crise.

Les données de l'ICIS révèlent aussi que le nombre de jeunes Canadiens ayant reçu un antipsychotique ou un médicament pour un trouble anxieux ou de l'humeur a connu une hausse sur cette période d'environ 10 ans.