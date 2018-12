«Huile orgasmique» au cannabis: «Ça ne marche tout simplement pas»

Vendue avec la prétention d'aider les femmes à « obtenir de meilleurs orgasmes, plus intenses et plus longs », une huile de cannabis « intime » produite par une entreprise montréalaise est loin de remplir ses promesses.

Vendu en ligne pour 80 $ (plus 15 $ de frais de livraison), le flacon de 30 ml d'« huile orgasmique stimulante » High On Love, de la société Produits Amour et Beauté inc., prétend contenir 350 mg de THC, la molécule psychoactive du cannabis.

Enduit sur la région clitoridienne, le produit serait « spécialement conçu pour les couples pendant que leurs sens sont poussés à leur paroxysme », et permettrait d'« augmenter le flux sanguin » des organes sexuels féminins.

L'expérience serait aussi « exceptionnellement transformatrice pour les femmes ménopausées ou qui ressentent de la douleur lors des rapports sexuels », selon le document promotionnel qui a été distribué lors de l'Expo cannabis de Montréal, en octobre dernier, où l'huile était vendue illégalement. Plusieurs femmes y ont été vues en train d'acheter le produit, commercialisé dans une petite fiole rose aux formes suggestives. Pourtant, la loi canadienne interdit toute forme d'emballage attrayant avec des couleurs brillantes.

Tests non concluants

À la demande de La Presse, le laboratoire MS Pharma, détenteur d'une licence de Santé Canada pour tester le cannabis, a vérifié la teneur en THC d'un échantillon de l'huile que nous avons achetée sur le site web de High On Love.

Les résultats révèlent une concentration en THC de 0,13 %, soit 10 fois inférieure aux 1,3 % attendus pour une concentration prétendue de 350 mg de THC par 30 ml.

Trois femmes, dont deux professionnelles de la santé, ont aussi accepté de tester l'huile dans un cadre intime. « Je vous le confirme, que ce soit en duo ou en solo, ça ne fonctionne pas, a dit l'une d'elles. Je n'ai senti aucun effet corporel particulier. Jamais je ne paierais 80 $ pour ça. Je ne suis pas du tout impressionnée. »

« Un vibrateur arriverait à un meilleur résultat en 30 secondes », a ajouté une autre volontaire, qui a testé le produit avec son partenaire.

« Ça ne marche tout simplement pas. Un lubrifiant bien ordinaire ferait tout autant le travail. »

- Une volontaire l'ayant testé

Appelée à faire des commentaires, la propriétaire de Produits Amour et Beauté inc., Angela Mustone, a d'abord affirmé que son huile n'est pas à vendre, mais qu'elle est uniquement distribuée à des fins de promotion et de marketing en attendant de signer un partenariat avec un producteur autorisé détenant une licence de Santé Canada. Elle n'a cependant pas été en mesure d'expliquer comment nous avons pu l'acheter sur son site web, qui accepte les paiements Interac.

Quant à la faible concentration en THC rapportée par notre test en laboratoire, Mme Mustone affirme que son huile est produite par un « formulateur qui s'occupe de tout ». « Peut-être que vous êtes tombé sur un produit défectueux », a-t-elle ajouté, avant de proposer de nous rembourser. Elle dit faire elle-même tester ses produits en laboratoire, mais a refusé de nous envoyer un rapport d'analyse.

Attention aux fausses promesses

Produits Amour et Beauté ne détient aucun permis l'autorisant à produire ou commercialiser du cannabis sous quelque forme que ce soit

Le producteur légal de cannabis de Gatineau Hexo Corp., un des principaux fournisseurs de la SQDC, commercialise lui aussi une huile intime semblable à forte teneur en THC sous la marque de commerce « Fleur de lune ». La SQDC a volontairement décidé de ne pas vendre ce produit, jugé trop éloigné de sa mission de favoriser une consommation responsable sans en faire une promotion de type « style de vie ».

Contrairement à High on Love, Hexo ne fait cependant aucune prétention à l'égard des effets allégués de son huile, vendue 59 $. « Elle est rigoureusement testée par des laboratoires indépendants pour une vaste gamme de composés chimiques, afin de protéger contre les toxines, les contaminants et les moisissures », se contente d'affirmer la porte-parole Sarah Brown.

La présidente de l'Ordre des sexologues du Québec, Nathalie Legault, s'inquiète de l'apparition de tels produits, qui « tiennent sur de fausses promesses ».

« Physiologiquement, ça ne tient pas la route. C'est sûr que, si on frotte le clitoris avec n'importe quelle huile, ça va provoquer un effet. Mais ça n'a rien à voir avec le désir, qui n'est pas juste une question de sensations. L'orgasme n'est pas provoqué par de l'huile. »

- Nathalie Legault, présidente de l'Ordre des sexologues du Québec

« Il faut aussi fouiller longtemps pour trouver les avertissements qui indiquent que ça peut provoquer des irritations et que le produit n'est pas compatible avec le latex, ce qui est très risqué pour les maladies transmissibles sexuellement et les risques de grossesse, déplore-t-elle. Ce sont des produits qui exploitent la mode liée au cannabis, et en plus, c'est vendu à des prix exorbitants. Prudence, fois 10 ! »

La propriétaire de Produits amour et beauté inc., Angela Mustone, dit baser ses prétentions sur une étude de l'Université du Colorado, mais ne nous l'a pas transmise.