Réseau de la santé: hausse marquée du nombre de congés de maladie

En entrevue avec La Presse, hier, Mme McCann a souligné que la somme versée par le gouvernement en assurance salaire a bondi de 100 millions de dollars l'an dernier, pour atteindre 500 millions.

« C'est préoccupant. Et nous, on veut soutenir notre personnel, entre autres les infirmières », a affirmé la ministre à sa sortie du congrès annuel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Pour améliorer la situation, Mme McCann veut notamment abolir le « temps supplémentaire obligatoire » (TSO). « Le TSO, il faut que ça disparaisse. Ce n'est pas des conditions pour nos infirmières », a dit la ministre.

Mme McCann estime que diminuer le nombre de postes à temps partiel pour les transformer en temps complet aidera à éliminer les heures supplémentaires obligatoires. Actuellement, 50 % des postes d'infirmières dans le réseau sont à temps partiel. « C'est énorme [...] Il y a beaucoup de potentiel », a déclaré la ministre.

Celle-ci souhaite également pourvoir tous les quarts de travail et « veiller à ce que les ratios infirmières-patients garantissent une prestation de soins humains et sécuritaires et de qualité ».

Pas de grande réforme en vue

Aucune réforme majeure des structures n'est dans les plans de Mme McCann. « On en a eu tellement dans le réseau. Ça a épuisé tout le monde. C'est fini, les changements de structure pour le moment. Nous, ce qu'on va faire, c'est un changement de fonctionnement. »

Présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard se réjouit de la position de la ministre. Depuis avril, Mme Bédard a effectué une grande tournée des établissements de santé de la province et dit avoir constaté l'augmentation de la détresse chez les professionnels en soins.

« Je suis très contente que la nouvelle ministre le voie et s'y attaque. Les professionnelles en soins sont en surcharge et épuisées. Les gens tombent comme des mouches. C'est une excellente idée de s'y attaquer », note Mme Bédard.