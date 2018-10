Spécialistes: gel de rémunération et «mauvaise surprise», dit Legault

Au terme d'une réunion de son conseil des ministres mercredi, M. Legault a indiqué qu'à partir de maintenant, les nouvelles augmentations prévues à l'entente avec la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) «vont être mises en fiducie, donc ça ne sera pas donné».

«Ce n'est pas des montants importants par rapport aux milliards» versés annuellement aux médecins, a-t-il convenu. Il a également précisé que les hausses les plus importantes ont été accordées dans le passé.

François Legault a réitéré qu'il est «injuste et inacceptable» que les médecins spécialistes du Québec gagnent plus que ceux de l'Ontario alors que ce n'est pas le cas pour les autres professionnels, omnipraticiens et infirmières par exemple. C'est pourquoi il a pris l'engagement de renégocier l'entente, en se servant d'une étude comparative entre la rémunération des spécialistes québécois et celle de leurs collègues de l'Ontario.

«Or, malheureusement, on a eu une mauvaise surprise en arrivant: on a vu que le mandat n'a pas encore été donné» à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), a-t-il révélé.

La réalisation de cette étude comparative est prévue à l'entente Québec-FMSQ dévoilée il y a huit mois. Elle devait être produite d'ici le 1er septembre 2019 - M. Legault ambitionnait même d'accélérer sa réalisation.

«Les libéraux n'ont pas réussi à s'entendre (avec la FMSQ) sur les devis, sur les mandats à donner à l'ICIS pour faire l'analyse comparative», a-t-il déploré, accusant le gouvernement Couillard de s'être «traîné les pieds».

François Legault a confirmé que le plan qu'il avait en tête est ainsi retardé. «Effectivement, on ne peut commencer une négociation tant qu'on n'a pas encore l'étude comparative», a-t-il répondu.

Il entend «le plus rapidement possible» obtenir une étude, de la part de l'ICIS ou d'une autre firme indépendante, et ensuite entreprendre les négociations. «Je ne veux pas me donner d'échéancier. Moi, c'est le plus rapidement possible. Si on est capable de le faire avant (le 1er septembre), on le va le faire avant ça.» Il a chargé le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, de piloter ce dossier.

En entrevue à La Presse un peu avant le déclenchement des élections, il annonçait son intention de réduire rapidement d'un milliard de dollars la rémunération totale des médecins spécialistes. Ilsgagnent, en moyenne, 80 000 $ de trop par année si l'on compare avec l'Ontario et en tenant compte du coût de la vie, plus faible au Québec, disait-il. Il faudrait réduire d'autant la rémunération de chacun, selon lui.

La CAQ n'avait pas inclus dans son cadre financier l'argent qu'un gouvernement caquiste économiserait en réduisant la rémunération des médecins spécialistes. François Legault projetait de baisser les impôts avec les économies qu'il dégagerait en renégociant la rémunération des médecins. Il chiffrait toujours le gain potentiel à un milliard de dollars.