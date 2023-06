(Québec) Les autorités ont demandé l’évacuation de 10 000 personnes à Sept-Îles en raison d’un incendie de forêt hors de contrôle. Les Forces armées canadiennes sont présentes « au cas où », et le ministre de la Sécurité publique est en contact avec la Croix-Rouge.

« Il y a à peu près 10 000 personnes qui sont évacuées de façon préventive du côté de Sept-Îles, il y en a à peu près 1000 du côté de Chapais », a indiqué le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel vendredi, en point de presse à l’Assemblée nationale.

L’évacuation est obligatoire dans le secteur du Lac-Daigle, des Plages et de Moisie, a précisé le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, en point de presse vendredi matin.

L’évacuation de Lac-Daigle était déjà en cours en matinée. Quant aux résidants des Plages et de Moisie, ils ont jusqu’à 16 h vendredi pour quitter leur domicile.

Ce feu « a pris une ampleur qui n’était pas attendue [jeudi] et c'est ce qui justifie cette évacuation », a précisé le maire Beaupré.

« Hier soir, les dernières informations, ça n’allait pas dans ce sens-là, mais le feu a beaucoup progressé », de sorte qu’il « pourrait y avoir une jonction entre les deux feux qui sont actuellement en activité », a-t-il expliqué.

Le feu 215, qui s’est déclaré mercredi à 17 h, à une dizaine de kilomètres au nord de Sept-Îles (au nord du lac Daigle) était considéré stable vendredi matin. C’est plutôt le feu 172, qui a progressé de façon très importante vers le sud durant la nuit, et continuait de progresser très rapidement vendredi matin, ont précisé les autorités.

Les informations seront mises à jour d’heure en heure, a fait savoir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les citoyens sont invités à se tenir informés par la page d’Urgence Québec.

Les zones de travaux sur les routes 138 et 172 seront levées pour faciliter l’évacuation et où ce ne sera pas possible, il y aura des signaleurs, a précisé la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

L’arrêté ministériel de Québec interdit également d’aller en forêt sur les terres publiques, a-t-elle rappelé.

À Sept-Îles sur la Côte-Nord, des centres d’hébergement ont été ouverts. « On invite nécessairement la population à aller chez la famille. Ce n’est pas simple, c’est pas mal de monde. On parle de 2000 à 3000 personnes qui ont besoin d’hébergement. On est en contact avec le maire et la Croix-Rouge », a ajouté M. Bonnardel.

Appel à l’aide

L’ensemble des effectifs de la SOPFEU ont été rapatriés au Québec, où ils combattent 20 incendies de forêt, sur les 107 en cours : 400 pompiers sont à pied d’œuvre. Québec a également demandé de l’aide au Mexique, aux États-Unis et au Portugal.

Le premier ministre François Legault s’est dit inquiet de la situation. « On est en train de s’assurer que tout ce monde-là soit bien logé. [Jeudi], les feux ont aussi déclenché chez Hydro-Québec un système qui a fait qu’il y avait 250 000 foyers qui n’avaient pas d’électricité. On est rendu ce matin à 5000 qui n’ont pas d’électricité », a-t-il affirmé.

Le gouvernement du Québec demande à tous les Québécois « de ne pas aller en forêt » pour éviter de provoquer de nouveaux feux, et « d’accepter de suivre les consignes » d’évacuation.

Avec Tommy Chouinard et Ariane Krol