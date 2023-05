Le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, à Québec.

Plusieurs travaux et entraves à prévoir sur les ponts cet été

Il faudra de nouveau prévoir plusieurs fermetures cet été sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte, entre Lévis et la capitale. La plupart des entraves à la circulation seront en vigueur le soir et la nuit, mais certains travaux devront se tenir le jour, au moment où la région sera en mode chantiers pour toute la saison.

C’est ce qu’a confirmé mardi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), lors d’un breffage technique. Sur le pont Pierre-Laporte, d’abord, le remplacement des suspentes nécessitera encore été la fermeture de deux voies sur trois, dans « une ou deux directions » durant la nuit.

Des travaux doivent être tenus « en continu » cette année pour poursuivre le remplacement des quelque 160 suspentes endommagées du pont, un chantier majeur qui devrait s’échelonner au moins jusqu’en 2029, selon les derniers échéanciers fournis par le ministère.

En juin 2022, des révélations de l’émission Enquête de Radio-Canada avaient démontré que les suspentes du pont Pierre-Laporte sont de moins en moins résistantes, certaines pouvant même « céder à tout moment ». L’affaire avait contribué à faire « accélérer la cadence » des travaux, avait alors promis le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel. Depuis, le délai des travaux est passé d’environ 15 ans à 6 ans.

Les usagers devront également prévoir cet été la fermeture de deux voies sur trois du pont Pierre-Laporte en direction nord entre le 1er mai et le 14 juin 2023. La raison : il faut procéder à des « essais d’écoulement à l’intérieur des câbles porteurs ».

Pendant environ 25 nuits entre les mois de mai et d’octobre 2023, une « inspection générale » de l’infrastructure forcera aussi la fermeture de deux voies sur trois, dans une ou l’autre des directions. « En tout temps, les travaux seront coordonnés pour limiter les répercussions sur la circulation, notamment avec les travaux sur le pont de Québec », assure le ministère.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Une idée des travaux prévus dans la région de Québec cet été.

Zoom sur le pont de Québec

Le gouvernement prévoit également plusieurs entraves sur le pont de Québec, où le chantier de la réfection de son tablier routier et de son trottoir a été entamé en avril. Jusqu’en novembre 2023, le tout entraînera la fermeture d’une voie sur trois en dehors des heures de pointe, durant la journée, et à quelques reprises de deux voies sur trois le soir et la nuit. Le trottoir demeurera toutefois accessible pendant les travaux.

D’autres travaux relevant du Canadien National (CN), qui possède le pont de Québec depuis le début des années 90, s’ajouteront à ceux du ministère et « pourraient nécessiter ponctuellement la fermeture complète du pont, de soir et de nuit, jusqu’en novembre », rappelle d’ailleurs le MTMD.

Les heures des fermetures, qui seront annoncées au compte-goutte durant la saison estivale, varieront « en fonction de la journée de la semaine ou de la fin de semaine et du nombre de voies entravées », soutient-on également.

Plus à l’est, les travaux préparatoires entourant la construction du nouveau pont de l’île d’Orléans, qui doit être livré en 2027, se poursuivront cet été. Il faudra donc prévoir une « circulation en alternance » dirigée par des signaleurs à l’entrée de l’île, du dimanche au vendredi de 20 h à 6 h, entre mai et octobre 2023. Au besoin, des interventions pourraient également être réalisées le jour, durant la semaine, soit entre 9 h et 15 h.

Jusqu’en novembre 2023, seules deux voies de circulation seront maintenues dans la côte du Pont. Une circulation en alternance pourrait également être en vigueur à certains moments, alors que les cyclistes et les piétons ne pourront circuler sur la voie pour toute la durée du chantier. Un service de navette sera toutefois mis sur pied de jour et de soir pour permettre à ces usagers d’accéder à l’île et d’en sortir.