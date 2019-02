Député de Papineau, Mathieu Lacombe n'habite plus en Outaouais

(Québec) Le député de la circonscription de Papineau, Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, n'habite plus la région qu'il représente et a déménagé sa famille sur la rive nord de Montréal.

En entrevue au 104,7 FM, M. Lacombe a expliqué mercredi qu'il avait pris cette décision pour des raisons familiales puisque ses proches habitent la région métropolitaine et qu'il voulait s'assurer que sa conjointe ait de l'aide pour s'occuper de leurs deux enfants lorsqu'il est à Québec.

« J'ai une conjointe, deux jeunes enfants et ma famille est sur la rive nord de Montréal. [...] La campagne a été très dure et longue et le début de mandat a été assez essoufflant [...] pour la famille. C'est toute une aventure, surtout quand on a pas d'aide du noyau familial », a expliqué le député.

M. Lacombe, qui habitait jusqu'à tout récemment dans le secteur Hull de la Ville de Gatineau, loue pour l'instant une maison sur la rive nord de Montréal. Il affirme avoir l'intention de s'acheter une propriété dans sa circonscription et assure qu'il entend être tout aussi présent dans sa circonscription que s'il y habitait.

« Je veux partir à Québec la tête tranquille. Je veux savoir que ma blonde a de l'aide avec ses parents et que les enfants sont bien », a affirmé le député caquiste.