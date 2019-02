Dossiers d'immigration: l'opposition exhorte Québec à reculer

« Il n'a aucunement besoin de faire table rase », a plaidé en entrevue, dimanche, la députée libérale de Saint-Henri - Sainte-Anne Dominique Anglade.

Quelque 50 000 personnes sont affectées par la décision du gouvernement Legault, selon Mme Anglade.

« Il y a des gens qui sont au Québec, qui paient des impôts, qui ont fait des demandes, qui sont présentement chez nous, qui parlent français, qui sont dans différentes régions du Québec qui sont touchés par ça », a-t-elle soutenu.

Mme Anglade invite le gouvernement à réaffecter les 19 millions prévus pour rembourser les demandeurs au traitement de ces dossiers.

Cette semaine, le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a présenté le projet de loi 9, qui prévoit un nouveau mode de sélection des immigrants. Ceux-ci devront s'engager à apprendre le français et à respecter les valeurs du Québec.

C'est dans le cadre de cette annonce que le gouvernement a révélé que les 18 000 dossiers seraient annulés.

« Nous les inviterons à faire leur demande au Québec, parce que nous avons besoin que leur profil corresponde aux besoins en matière de travail », avait-il expliqué en anglais.

« Quand quelqu'un travaille dans un pays, dans un certain emploi, et qu'il arrive ici et qu'il ne peut s'intégrer à l'emploi, ce n'est pas respectueux. Et il y a beaucoup de cas comme ça au Québec. »

Pourtant, quelques jours plus tôt, selon « Le Devoir, le premier ministre François Legault s'était engagé à traiter les demandes.

"C'est de l'amateurisme, a déploré Mme Anglade. Je rappelle que c'était le gouvernement qui disait vouloir prendre moins (d'immigrants) pour en prendre soin. Eh bien là, je pense qu'il ne prend soin de personne. »

Le nouveau système d'immigration, basé sur la déclaration d'intérêt, avait été instauré en 2018 par l'ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Selon le ministre Jolin-Barrette, en annulant les 18 000 demandes en souffrance, le gouvernement pourra mieux utiliser le nouveau système.

La députée Dominique Anglade réfute toutefois cet argument. Selon elle, rien n'empêche le gouvernement de traiter ces demandes transmises selon l'ancien système, en même temps d'utiliser le nouveau système basé sur la déclaration d'intérêts.

« Passez à travers les 18 000 dossiers, en parallèle assurons-nous d'une meilleure intégration avec le nouveau système qui est déjà en place. Un n'empêche pas l'autre, ils sont très bien capables de le faire », a-t-elle conclu.