Environnement: MarieChantal Chassé remplacée par Benoit Charette

Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce que MarieChantal Chassé quitte le poste de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. C'est le député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, qui la remplacera.

M. Legault a rencontré la ministre lundi et les deux auraient convenu qu'elle devrait céder sa place, a indiqué le premier ministre, qui a reconnu que son bref passage au ministère avait été «difficile».

M. Legault a ajouté que sa députée avait tout de même des compétences intéressantes, notamment en gestion, et s'est engagé à lui confier de nouvelles responsabilités prochainement.

Benoit Charette est un député expérimenté. Il avait été élu sous la bannière péquiste en 2008, avant de se présenter pour la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2012. Il avait été défait cette année-là, mais en 2014, il avait repris son siège.

Avec le départ de Mme Chassé, le cabinet de François Legault n'a plus la parité entre les hommes et les femmes. François Legault avait promis pendant la campagne électorale qu'il formerait un conseil des ministres paritaire.

L'opposition libérale n'a d'ailleurs pas manqué de le mentionner. L'ancienne ministre de la Condition féminine et députée libérale Hélène David a jugé «dommage» que M. Legault nomme un homme «alors que les femmes sont nombreuses dans son caucus».