François Paradis assermenté président de l'Assemblée nationale

Comme le veut la tradition, ce dernier a été tiré de force de son siège vers celui de la présidence par le premier ministre et les chefs des partis d'opposition. C'est toutefois avec émotion que M. Paradis a accepté son nouveau mandat.

«Mon objectif est de faire en sorte qu'ici, au Salon bleu, vous puissiez échanger avec intensité, mais avec respect», a dit le nouveau président, qui succède ainsi à l'ex-député de Westmount-Saint-Louis, Jacques Chagnon, aujourd'hui à la retraite.

M. Paradis sera également accompagné au bureau de la présidence des caquistes Marc Picard, député de Chutes-de-la-Chaudière et premier vice-président de l'Assemblée nationale, et de Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et deuxième vice-présidente, ainsi que de la libérale Maryse Gaudreault, députée de Hull et troisième vice-présidente.

«Nous devons toujours faire mieux. Les Québécois nous envoient un message clair. On ne peut pas faire semblant de ne pas les entendre. La population réclame davantage de transparence, une gestion plus rigoureuse. [...] Ensemble, nous devrons nous entendre sur de nouvelles mesures, de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques. [...] C'est par des gestes concrets que nous pourrons inverser cette tendance au cynisme», a déclaré une fois assermenté François Paradis, mardi.

À tour de rôle, les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ont également pris la parole en cette première journée de rentrée parlementaire.

«Étant donné vos nouvelles fonctions, la neutralité va exiger un certain éloignement des débats partisans et des événements de notre parti. J'espère qu'on aura quand même le droit de jouer au tennis ensemble. Le tennis, d'ailleurs, c'est un sport qui a des ressemblances et des différences avec la politique. C'est un sport où on peut être passionné, mais a un certain moment, il faut élever son jeu. C'est ce que je nous souhaite», a déclaré le premier ministre François Legault.

«On compare souvent la politique à un sport extrême, il y a parfois des moments plus difficiles que d'autres [...], mais c'est un privilège que nous avons de représenter les citoyens du Québec», a pour sa part complété Pierre Arcand, chef par intérim du Parti libéral et chef de l'opposition officielle.

«Il n'en tient qu'à nous d'en faire une période féconde sur le plan législatif et sur la civilité et l'étiquette», a pour sa part affirmé Pascal Bérubé, chef parlementaire par intérim du Parti québécois. Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire, a souligné à son tour l'importance de lutter contre les changements climatiques.

Les travaux parlementaires se poursuivront cette semaine et la semaine prochaine avant d'ajourner le vendredi 7 décembre pour la pause des Fêtes. Mercredi, le premier ministre François Legault doit faire le discours inaugural du gouvernement, alors que la première période de questions de la 42e législature aura lieu jeudi.