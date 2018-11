Trop-perçus d'Hydro-Québec: la CAQ refuse de rembourser les Québécois

Lorsqu'elle formait le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, la Coalition avenir Québec (CAQ) a calculé que 1,4 milliard en trop-perçu avait été détourné, et que cet argent devait être retourné aux Québécois.

L'enjeu est devenu un véritable cheval de bataille pour la CAQ, qui revenait à la charge jour après jour en Chambre pour demander au ministre responsable de rembourser les Québécois.

Le chef caquiste, François Legault, avait ainsi qualifié les « trop-perçus » d'Hydro-Québec de taxe déguisée et sournoise, tandis que sa porte-parole en matière d'énergie, Chantal Soucy, concluait dans les pages de La Presse que « le temps est donc venu de rembourser les Québécois ».

« Malheureusement, dans ce cas-ci nous ne pourrons corriger les injustices qui ont été faites sous les libéraux », a confirmé vendredi Nadia Talbot, une porte-parole du gouvernement, dans une déclaration écrite envoyée à La Presse canadienne.

« Ceci dit, le premier ministre s'est déjà engagé à remettre rapidement de l'argent dans le portefeuille des Québécois et à ne pas hausser les tarifs d'électricité plus haut que l'inflation », a-t-elle ajouté.

Il n'en fallait pas plus pour que le gouvernement Legault s'attire les railleries des partis d'opposition.

« Une autre journée, une autre promesse brisée. La @coalitionavenir était prête à vous promettre la lune pour prendre le pouvoir. Vous en avez une autre preuve concrète ce matin. C'est bien de critiquer, mais il faut aussi être capable de gouverner », a gazouillé M. Arcand.

Le député libéral de Laval-des-Rapides, Saul Polo, a renchéri : « Le gouvernement de la @coalitionavenir ferme la porte à redistribuer des trop-perçus de 1,4 milliard aux clients d'Hydro-Québec après en avoir réclamé le remboursement dans l'opposition. Une autre promesse brisée ! »

Manque de préparation

Même son de cloche du côté du Parti québécois. Son porte-parole en matière d'énergie, Sylvain Gaudreault, accuse la CAQ de manquer de crédibilité.

« Ils ont fait quand même une grosse bataille avec ça quand ils étaient dans l'opposition. Et là, ils sont au pouvoir et c'est : "Ah, finalement, on ne pourra pas". Moi, je comprends les citoyens qui sont frustrés », a-t-il dit en entrevue téléphonique.

« Ça en dit long sur leur manque de préparation. Mais semble que s'ils ont pris une position aussi forte avant les élections, c'est qu'ils devaient savoir un petit peu où ils s'enlignaient, [...] ce n'est pas très crédible », a-t-il ajouté.

L'élu péquiste a rappelé qu'une demande d'action collective a été déposée l'année dernière contre Hydro-Québec, au palais de justice de Montréal, pour exiger un remboursement des « trop-perçus » qui avaient permis au gouvernement libéral d'équilibrer plus rapidement ses finances.

La Coalition peuple allumé réclame un remboursement rétroactif et intégral des « trop-perçus » transformés en dividendes entre 2008 et 2013.

« J'aimerais que le ministre des Ressources naturelles (Jonatan Julien) puisse réaffirmer ce que son parti disait durant la période de l'opposition, que ce sont des trop-perçus qui sont inacceptables, que ce sont les Québécois qui ont payé ça, donc ce sont les consommateurs québécois qui doivent se voir rembourser », a poursuivi M. Gaudreault.

M. Julien a refusé toute demande d'entrevue vendredi, en raison de son agenda chargé.

Selon Hydro-Québec, la somme de 1,4 milliard représente l'écart entre le rendement autorisé par la Régie de l'énergie et le rendement réel.