Bernard Landry (1937-2018): trois premiers ministres, quatre moments

« Bernard a été ma police d'assurance au PQ. Mais c'était aussi mon ami. Il était de bon conseil et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. »

Quand il devient chef du Parti québécois, le 27 janvier 1996, Lucien Bouchard n'a plus sa carte de membre. Et il a besoin d'un appui solide pour conforter sa position.

Il faut dire que les événements se bousculent depuis trois mois.

Le référendum du 30 octobre 1995, sur la souveraineté du Québec, a été battu par une faible marge. Jacques Parizeau, le premier ministre et chef du PQ, a démissionné. Et les membres du parti se sont tournés vers Lucien Bouchard, leader charismatique du camp du Oui, pour lui succéder.

« J'avais pris ma carte du PQ après la crise d'Octobre de 1970 mais je ne l'avais plus depuis 1985 », précise M. Bouchard.

Il reprend, alors, sa carte de membre 10 ans plus tard pour le leadership.

« Mais j'arrivais du fédéral et, avant de fonder le Bloc québécois, j'avais participé au beau risque avec Brian Mulroney, j'avais été ambassadeur du Canada à Paris et ministre conservateur, dit-il. Les instances du PQ m'ont mis sous observation. »

Le nouveau chef analyse « l'équilibre des forces et des poids au sein du Parti québécois et de la députation ». Il constate que Bernard Landry se démarque clairement du groupe.

« Bernard, c'était mon garant, dit-il. Il n'était pas suspect de cryptofédéralisme. Alors que moi, ils ont toujours douté... »

Premier ministre, Lucien Bouchard fait de Bernard Landry le ministre le plus puissant de l'histoire du Québec, en contrôle des ministères économiques.

« Il souhaitait être ministre d'État à la française avec les pouvoirs que ça implique. Je n'ai jamais regretté sa nomination, car il a très bien fait. » - Lucien Bouchard

De plus, ajoute-t-il, il a été très loyal. « Il n'a jamais utilisé sa position pour se faire une base politique pour contrer la mienne. »

L'ex-premier ministre lui rendra cette fidélité. Il avertira son dauphin quand il démissionnera en 2001.

En lui donnant une longueur d'avance de quelques jours sur les autres prétendants, il fera de lui son successeur à la tête du Québec.

ACCORDER LES VIOLONS

Lucien Bouchard se souvient aussi à quel point Bernard Landry avait le « talent pour réagir dans toutes les situations ». Il l'avait constaté, auparavant, lors des élections québécoises de 1994.

À l'époque, évoque-t-il, « ce n'était pas l'amour parfait » entre le Bloc québécois et le Parti québécois.

L'année précédente, le Bloc est devenu l'opposition officielle à Ottawa. Il jouit d'une forte popularité au Québec. Pourtant, ses membres sentent, « à tort ou à raison », que le PQ se prend pour « le grand maître » et les traitent comme « l'équipe B ».

De plus, la relation entre les deux chefs, Lucien Bouchard, au Bloc, et Jacques Parizeau, au PQ, est « très compliquée ». Et leurs stratégies pour le référendum à venir ne sont pas encore alignées.

Dans ce contexte, les deux partis frères se retrouvent à Joliette pour présenter un front commun pour les élections.

« Ça ne va pas bien, dit Lucien Bouchard. Les rapports sont moroses. Il y a des chicanes et ça coule dans la presse. Ces malaises-là, ça ne se cache pas. »

Ce dimanche 7 août, Bernard Landry est le premier à s'avancer devant les 3000 partisans réunis dans la salle Fernand-Lindsay.

Un article publié le lendemain, dans La Presse, rapporte sa déclaration.

« Dans un désert d'idées, lance-t-il, il n'y a pas de collision. Je suis venu ici il y a quelques jours, dans l'Amphithéâtre, assister à un concert. Les premiers coups d'archet sur les cordes laissaient échapper des fausses notes. Mais quel merveilleux concert nous avons eu ensuite. Nous aurons aussi un merveilleux concert chez nous ! »

C'était la bonne image à utiliser, dit Lucien Bouchard. Du coup, l'atmosphère change.

« On est tous partis à rire, se rappelle-t-il. On s'est regardés et on s'est dit : il a raison. Là, à partir de maintenant, on va faire de la belle musique ensemble. Et les discours se sont enchaînés. Tout fonctionnait. Ç'a été merveilleux. »

Il s'arrête un instant, comme s'il revivait le moment.

« Ça, c'était Bernard », laisse-t-il tomber.

Le Parti québécois a remporté les élections du 12 septembre.