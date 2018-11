Bernard Landry (1937-2018): Landry voulait mieux intégrer les communautés culturelles en 1995

Réjean Bourdeau

En 1995, Bernard Landry préparait une importante réforme du ministère de l'Immigration, dont il était le titulaire. Et il souhaitait la présenter « avant » la tenue du référendum. Ses objectifs : tendre la main aux communautés culturelles et mieux intégrer les nouveaux arrivants. Gros plan sur les recommandations inédites pour créer un ministère québécois de « l'Immigration et de l'Intégration ».