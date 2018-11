Bernard Landry (1937-2018): dans ses mots

L'ex-premier ministre péquiste Bernard Landry n'est plus. Cet homme déterminé, qui a livré tant de batailles pour voir naître le pays du Québec, a... »

Il a privilégié l'économie dans le but de rendre leur fierté aux francophones, répartir la richesse créée et conduire à l'indépendance du Québec.... »

François Cardinal

Bernard Landry fut sans conteste un amoureux du Québec. Ce fut un homme de conviction et de culture, un progressiste et un nationaliste. Mais plus... »