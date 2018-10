Au tour de Québec solidaire de dévoiler son cabinet fantôme

(Québec) Après les libéraux et les péquistes lundi, Québec solidaire (QS) a annoncé mardi les responsabilités qu'auront ses 10 députés lors de la prochaine session parlementaire.

La cheffe parlementaire du parti, Manon Massé, conservera dans ses cartons deux dossiers qui lui sont chers: les affaires autochtones et les changements climatiques. Elle sera également responsable de la question de la réforme du mode de scrutin, alors que le gouvernement Legault doit déposer un projet de loi en ce sens dans sa première année de mandat.

Gabriel Nadeau-Dubois, désormais leader parlementaire, sera aussi porte-parole de QS en matière d'éthique et d'Éducation supérieure. Le député de Gouin s'était fait connaître en 2012 alors qu'il était porte-parole d'une coalition d'associations dans le cadre de la grève étudiante.

Andrés Fontecilla, le nouvel élu de la circonscription montréalaise de Laurier-Dorion et ancien co-porte-parole du parti, sera quant à lui le vis-à-vis de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d'Immigration et de diversité.

Avec 10 députés élus et moins de 20% du vote populaire, QS - tout comme le PQ - n'est toujours pas reconnu à ce jour comme un groupe parlementaire officiel. Des négociations à ce sujet sont en cours à l'Assemblée nationale avec la CAQ et les libéraux.

Voici les portefeuilles qu'auront l'ensemble des députés:

Manon Massé

Porte-parole de Québec solidaire et cheffe parlementaire (Affaires autochtones, Changements climatiques, Réforme du mode de scrutin)

Gabriel Nadeau-Dubois

Porte-parole de Québec solidaire et leader parlementaire (Éthique, Éducation supérieure)

Émilise Lessard-Therrien

Responsable en matière de développement et de vitalité des territoires (Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Forêts, Faune et Parcs, Ressources naturelles, Tourisme, Affaires municipales, Développement régional)

Andrés Fontecilla

Responsable en matière d'immigration, d'interculturalisme et de logement (Immigration, Diversité et Inclusion, Logement et Habitation)

Ruba Ghazal

Responsable en matière de transition économique et écologique (Environnement, Économie, Transport, Énergie, Science)

Alexandre Leduc

Responsable en matière de justice sociale et de sécurité publique (Travail, Solidarité sociale, Justice, Sécurité publique)

Vincent Marissal

Responsable en matière de justice fiscale et de services publics (Finances, Fiscalité, Conseil du Trésor, Revenu)

Christine Labrie

Responsable en matière d'éducation, de famille et de condition féminine (Éducation, Sport et Loisir, Famille, Condition féminine)

Catherine Dorion

Responsable en matière de culture nationale, d'affaires internationales et de solidarité intergénérationnelle (Culture, Communications et Langue française, Francophonie, Relations et solidarité internationales, Jeunesse, Aînés)

Sol Zanetti

Responsable en matière de santé et de services sociaux, d'indépendance et de réforme démocratique (Santé et Services sociaux, Souveraineté, Institutions démocratiques, Relations intergouvernementales canadiennes)