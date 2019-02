Jody Wilson-Raybould et SNC-Lavalin: pas de «pression inappropriée»

Le plus haut fonctionnaire du gouvernement a soutenu avec aplomb jeudi, devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne, que la ministre démissionnaire avait toujours été la «décideuse» dans cette affaire.

Dans une conversation téléphonique avec Mme Wilson-Raybould, le 19 décembre dernier, le greffier dit avoir fourni des informations sur les conséquences que pourrait avoir un procès sur la firme d'ingénierie québécoise - sur ses employés, fournisseurs ou retraités.

Le tout s'est fait dans le respect de ce qui est «légal et approprié», a-t-il insisté. «J'informais la ministre du contexte. Elle peut avoir une autre perception de la conversation, mais c'est quelque chose que le commissaire à l'éthique peut déterminer», a offert M. Wernick.

À l'issue de sa comparution, il a affirmé que «(son) interprétation de la conversation, c'est qu'il n'y avait aucune pression sur elle - pas une pression inappropriée». Invité à préciser sa pensée, il a argué qu'«il y a une pression, pour un décideur, de prendre la bonne décision».

Le greffier en a étonné certains en affirmant dans sa déclaration d'ouverture qu'en regardant l'état du pays, bien des choses l'inquiétaient - incluant que «quelqu'un se fasse abattre pendant la campagne électorale» - mais pas l'indépendance du système judiciaire canadien.

Il a aussi déclaré que l'article qui a fait éclater l'affaire SNC-Lavalin contenait des erreurs de fait, de la spéculation, et qu'il frôlait même la «diffamation».

Le gouvernement Trudeau est plongé dans l'embarras depuis que le Globe and Mail a publié un article contenant des allégations d'ingérence politique - Jody Wilson-Raybould a claqué la porte du conseil des ministres quelques jours après la publication de ce texte.

Celui qui lui a succédé à la barre du ministère en janvier dernier à la faveur d'un remaniement ministériel, le Montréalais David Lametti, avait aussi été invité à témoigner au comité de la justice et des droits de la personne, jeudi.

Il a signalé que toutes les conversations entre un ministre et un procureur général n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, et donc, que celle qui est au coeur de cette histoire pourrait fournir certaines réponses.

À sa sortie de la rencontre, il n'a pas voulu dire s'il produirait son avis juridique entourant cette question avant que la ministre Wilson-Raybould se présente en comité - elle devrait s'y pointer mardi ou mercredi prochain, selon le président du comité, Anthony Housefather.

En revanche, il a assuré que ses juristes y travaillaient «avec acharnement pour donner la transparence aux Canadiens et Canadiennes aussi tôt et aussi vite que possible», et que «comme citoyen», il espérait «avoir une situation où elle peut se prononcer».

Les partis d'opposition estiment que l'examen du comité parlementaire est insuffisant pour faire la lumière sur cette histoire - ils avaient réclamé la tenue d'une enquête publique en déposant une motion, mais les libéraux majoritaires l'ont battue en Chambre, mercredi.

«Ma vérité»

Du côté de la Nouvelle-Écosse, où il se trouvait pour faire une annonce, le premier ministre Justin Trudeau a décliné l'invitation de réagir aux commentaires formulés par Jody Wilson-Raybould la veille en Chambre.

Alors qu'elle se levait pour justifier le fait qu'elle s'abstenait de se prononcer sur la motion demandant la tenue d'une enquête publique, elle a semblé décocher une flèche à l'intention de son patron.

«Il ne me revient pas de lever le secret professionnel et la confidentialité, et j'espère avoir l'occasion de donner ma vérité», a-t-elle balancé - un commentaire qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements dans les banquettes de l'opposition.

Lorsque Justin Trudeau s'est fait demander si ce commentaire avait refroidi le rapprochement qui semblait s'être opéré, il n'a pas répondu clairement.

«On continue d'avoir un parti uni. On travaille ensemble pour livrer de façon concrète pour les Canadiens. [...] On va continuer de travailler ensemble avec tous les députés du Parti libéral du Canada», a-t-il offert en marge d'une annonce en Nouvelle-Écosse, jeudi.

Le premier ministre canadien a par ailleurs souligné que le secret professionnel était «un élément clé de notre système de justice», et qu'il y avait «des conséquences potentielles sérieuses» à le lever.

«C'est pour ça que et moi et l'ancienne ministre (sommes) en train de consulter des avocats pour avoir des recommandations», a-t-il déclaré après avoir réitéré qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi Mme Wilson-Raybould a claqué la porte du cabinet.

«On comprend tout à fait que les gens veulent des réponses. [...] On a besoin d'en savoir plus, mais nous devons faire très attention, surtout puisqu'il y a deux procès en motion qui pourraient être affectés par un gouvernement qui lèverait le secret professionnel», a-t-il dit.