SNC-Lavalin: le conseiller principal de Justin Trudeau démissionne

«Je n'ai jamais servi les intérêts des sociétés privées. La vie est remplie d'incertitudes, mais de cela, j'en suis certain», affirme Gerald Butts dans une longue lettre expliquant cette décision surprise, à la veille de la reprise des travaux parlementaires à Ottawa.

L'ex-bras droit du premier ministre depuis plusieurs années a aussi nié avec véhémence avoir fait pression sur l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour qu'elle intervienne afin d'éviter un procès criminel à SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin doit répondre à des accusations de fraude et de corruption pour avoir versé 47 millions de dollars en pots-de-vin entre 2001 et 2011 afin d'obtenir des contrats de la part du gouvernement de la Libye. Un verdict de culpabilité pourrait empêcher la firme québécoise d'obtenir des contrats publics pendant une période de 10 ans au Canada.

«Récemment, des sources anonymes m'ont accusé d'avoir fait pression sur l'ancienne procureure générale, l'honorable Jody Wilson-Raybould, afin d'offrir à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation. Je nie catégoriquement les allégations selon lesquelles moi ou un membre de ce cabinet aurait tenté d'influencer madame Wilson-Raybould. Nous respectons le rôle unique qu'est celui de procureure générale. Mon entourage et moi avons agi avec intégrité et dans le meilleur intérêt des Canadiens en tout temps», soutient-il.

«Mais la réalité, c'est que ces allégations existent. Elles ne peuvent pas et elles ne doivent pas en aucun cas faire obstacle au travail essentiel qu'effectue le premier ministre et son bureau au nom de tous les Canadiens. Ma réputation est ma responsabilité. C'est à moi de la défendre. C'est dans les meilleurs intérêts du cabinet et de son important travail que je démissionne», ajoute-t-il.

Citant des sources anonymes, le quotidien The Globe and Mail a rapporté, il y a deux semaines, que des membres du bureau du premier ministre auraient tenté de convaincre Mme Wilson-Raybould d'intervenir à la suite du refus du procureur du Service des poursuites pénales du Canada de négocier une entente hors cour avec la firme d'ingénierie de Montréal, l'automne dernier.

Mutée au ministère des Anciens combattants à la mi-janvier à la suite d'un remaniement ministériel, Mme Wilson-Raybould a claqué la porte du cabinet mardi dernier, amplifiant la crise qui ébranle le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Dans sa déclaration, lundi, M. Butts a soutenu avoir toujours entretenu de bonnes relations de travail avec l'ancienne ministre.

«Je l'ai encouragé à se présenter aux élections sous la bannière libérale. J'ai travaillé d'arrache-pied pour l'appuyer en tant que candidate et en tant que membre du conseil des ministres. De mon point de vue, notre relation a toujours été définie par le respect mutuel, la franchise et un véritable désir de travailler ensemble», a-t-il écrit.