L'Ukraine réclame d'Ottawa d'autres sanctions contre la Russie

L'ambassadeur de l'Ukraine a lancé cet appel mardi lors d'un témoignage devant un comité de la Chambre des communes, au cours duquel il a également demandé au Canada de prolonger sa mission de formation militaire dans son pays et de soutenir la candidature de l'Ukraine à l'OTAN.

La Russie a capturé le mois dernier deux navires militaires ukrainiens, un remorqueur et leurs 24 marins au large de la péninsule de Crimée. Moscou a aussi soutenu la tenue d'élections dans deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, des scrutins condamnés par le Canada et d'autres pays.

Andriy Shevchenko a souligné que les États-Unis et certains pays européens avaient imposé de nouvelles sanctions contre la Russie avant même la confrontation en mer Noire, et que cet incident ainsi que les élections à Donetsk et Luhansk en novembre devraient inciter le Canada à faire de même.

L'ambassadeur a fait valoir que les pressions économiques avaient freiné les gestes d'agression russes en Europe de l'Est au fil des ans.

M. Shevchenko a également indiqué que son pays était en discussions avec le Canada sur la prolongation et l'élargissement de la mission de formation qui doit arriver à échéance à la fin du mois de mars, une initiative lancée en 2015 qui a permis de former des milliers de soldats ukrainiens.

Cela impliquerait de rapprocher les Canadiens de la région où l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie s'affrontent depuis quelques années.