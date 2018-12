Voyage de Justin Trudeau en Inde: des failles dans la sécurité

La GRC aurait dû prévenir l'entourage de Justin Trudeau que Jaspal Atwal, un homme au casier judiciaire chargé et aux antécédents de violence, pourrait faire irruption lors du voyage du premier ministre en Inde en février, estiment des parlementaires.

Le rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement conclut que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) «reconnaît qu'elle a fait fausse route lorsqu'elle a omis de communiquer [...] au Peloton de protection du premier ministre» que M. Atwal avait été reconnu coupable de tentative de meurtre des années plus tôt.

Le rapport fortement caviardé, déposé lundi au Parlement, indique que les agences gouvernementales ne disposent pas d'un mode de vérification systématique des listes d'invités pour les événements à l'étranger impliquant le premier ministre. Ces agences qui ont participé aux préparatifs du voyage ou au voyage lui-même n'ont par ailleurs pas mené d'exercice «sur les leçons apprises afin de définir les points à améliorer», concluent les membres de ce comité, composé aux deux tiers de parlementaires libéraux.

M. Trudeau a été plongé dans l'embarras lors de ce voyage officiel en Inde lorsqu'on a appris que M. Atwal, un sikh reconnu coupable en Colombie-Britannique d'avoir tenté d'assassiner un ministre indien en 1986, avait été invité à deux événements auxquels participait le premier ministre canadien.

M. Atwal a ainsi été photographié en compagnie de la femme de M. Trudeau, Sophie Grégoire, et d'au moins un ministre lors d'un événement à Mumbai le 20 février. Une invitation à un deuxième événement, à New Delhi, a été annulée in extremis lorsqu'on a découvert la présence de M. Atwal en Inde.

Le rapport du comité des parlementaires indique que la GRC avait été informée une semaine auparavant, le 13 février, de la présence possible de M. Atwal en Inde lors de la visite de M. Trudeau. «Suite à cela, la GRC a fait des recherches dans les bases de données des services de police, recherches qui ont donné des résultats qui auraient dû mener à l'envoi d'une note au Peloton de protection du premier ministre et à des séances d'information à l'intention de hauts dirigeants», lit-on dans le rapport. «Toutefois, on n'a communiqué ni avec l'un ni avec les autres.»