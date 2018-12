Trudeau rend hommage à George H. W. Bush

Les politiciens passés et présents du Canada ont offert leurs condoléances, samedi, à la suite du décès de George H. W. Bush, le premier ministre Justin Trudeau affirmant que l'engagement de l'ancien président américain à l'égard de son pays était manifeste.

« Son esprit du service exemplaire et son dévouement envers son pays ont marqué chacun des rôles qu'il a occupés, notamment au sein du Congrès américain, à titre d'ambassadeur aux Nations Unies, de chef de l'Agence centrale de renseignement et à la Maison-Blanche », a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

M. Bush, qui a été président de 1989 à 1993, est décédé vendredi soir à l'âge de 94 ans, soit huit mois après que son épouse, Barbara, eut rendu l'âme.

« Le président Bush était un leader dévoué et consciencieux qui est demeuré fidèle à ses convictions et ses valeurs, a indiqué Justin Trudeau. Il a énormément contribué à renforcer la relation qu'entretiennent nos deux pays, en faisant notamment la promotion de l'Accord de libre-échange nord-américain ainsi que des initiatives comme la lutte contre les pluies acides. »

Les conservateurs canadiens ont aussi fait l'éloge du défunt président.

L'ancien premier ministre Brian Mulroney, dont les neuf années au pouvoir ont en partie coïncidé avec les quatre années de George H. W. Bush à la présidence des États-Unis, a confié dans un communiqué que sa femme et lui partageaient le chagrin du clan Bush.

« Le président Bush était devenu l'un de ces hommes d'État dont l'héritage était jugé de plus en plus favorablement par l'histoire au fil des années. J'ai eu le privilège de travailler avec lui sur une foule de politiques qui ont changé le monde », a souligné M. Mulroney, citant la réunification de l'Allemagne et l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en exemple.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a publié un communiqué dans lequel il présente George H. W. Bush comme « un ami du Canada ».

« C'était un véritable gentleman de la politique américaine et l'un des plus grands défenseurs de la liberté et de la démocratie », a soutenu M. Scheer.

L'ex-premier ministre Stephen Harper a écrit sur Twitter que M. Bush était « un leader conservateur et un père de famille très dévoué » qui a laissé derrière lui un héritage incroyable.

Certains premiers ministres provinciaux d'allégeance conservatrice ont également rendu hommage au défunt.

« Nous, les Canadiens, nous nous souviendrons de son amitié et de sa générosité, a écrit le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, sur Twitter. Qu'il repose en paix. »

De son côté, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a affirmé que George H. W. Bush avait été « une figure politique humble et très respectée durant sa présidence et durant les nombreuses années qui l'ont suivie ».