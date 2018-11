VIA Rail: Ottawa ne peut imposer ses choix, dit Marc Garneau

(Québec) À l'ère du libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau affirme que le gouvernement fédéral ne peut guère dicter à VIA Rail de privilégier une entreprise canadienne pour renouveler sa flotte de wagons.

La Presse a révélé mardi que VIA Rail compte octroyer sous peu un contrat de 1 milliard à l'entreprise allemande Siemens pour le renouvellement de sa flotte de trains destinée au corridor Québec-Windsor, écartant du coup l'option d'acheter ces wagons de Bombardier. L'entreprise prévoit manufacturer ses trains en Californie, alors que l'ingénierie se fera en Allemagne.

Réagissant à ces informations, le Parti libéral du Québec a invité mardi matin le gouvernement Legault à maintenir ses pressions auprès d'Ottawa pour que la société de la Couronne VIA Rail fasse « le maximum pour privilégier les emplois au niveau des travailleurs québécois ».

Mais le ministre Garneau a jeté de l'eau froide sur cette option avant de participer à une réunion du cabinet. « Si vous vous référez à un commentaire que j'ai fait il y a un an quand on a lancé l'appel d'offres, c'était un appel d'offres qui pouvait aller à n'importe quelle compagnie à travers le monde », a affirmé le ministre durant une courte mêlée de presse.

« Comme vous savez, nos engagements vis-à-vis nos traités de libre-échange avec l'Europe et d'autres pays ne nous permettent pas de favoriser ou d'allouer un certain pourcentage à des compagnies canadiennes. Ce sont les règles qui font partie de nos accords de libre-échange et puis c'est VIA Rail qui est une société de la Couronne, qui dirige ce projet. Il n'est pas conclu encore », a ajouté le ministre.

Le ministre a aussi déclaré : « Nous sommes responsables aux contribuables. Via est une société de la Couronne qui est responsable pour le renouvellement de la flotte. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'appel d'offres est sous leur contrôle et je vous rappelle que c'est une compétition qui a été lancée à travers le monde. Nous, on joue sur la planète, sur toute la planète, et au fédéral nous n'avons pas le droit d'imposer des règles qui favoriseraient les compagnies canadiennes quand on croit aux traités de libre-échange ».

Il appert que Bombardier, qui participait à l'appel d'offres qui a été lancé, a été coiffée à la ligne d'arrivée. Celle-ci prévoyait entre autres réaliser l'ingénierie des trains à Saint-Bruno, puis les construire à son usine de La Pocatière.

« Un très mauvais signal »

« Évidemment, VIA Rail est une entreprise fédérale, alors il est clair que la responsabilité dans ce domaine-là appartient davantage au gouvernement fédéral. Je pense que le gouvernement du Québec, dans n'importe quelles circonstances, doit faire le maximum de pression pour s'assurer qu'on puisse avoir des contrats qui vont bénéficié aux travailleurs québécois », a déclaré mardi le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcand.

Au gouvernement du Québec, on estime que « dans un contexte où les Européens et les Américains ne se gênent pas pour protéger du contenu local, [...] cette décision serait un très mauvais signal », a rapporté La Presse mardi.

Le cabinet du premier ministre Legault a effectué de nombreux appels au bureau du premier ministre canadien Justin Trudeau ces derniers jours pour que VIA Rail revoie rapidement sa décision. Selon Québec, le contrat du renouvellement de la flotte du corridor Québec-Windsor devrait contenir une clause de 25 % de contenu canadien. Or, en vertu du traité de libre-échange économique entre l'Europe et le Canada, mais aussi en vertu du nouvel accord de libre-échange liant le pays aux États-Unis, une telle exigence ne serait pas permise.

- Avec Hugo Pilon-Larose