Hydroélectricité: Legault offre à Ford «un deal qu'il ne pourra pas refuser»

Dans le cadre d'un bref échange entre les deux premiers ministres où la presse parlementaire était conviée, M. Legault s'est d'abord présenté en français à Doug Ford, affirmant qu'ils discuteraient d'énergie, des liens commerciaux entre les deux provinces et, bien sûr, de francophonie.

L'administration Ford est fortement critiquée ces jours-ci pour avoir aboli le budget de démarrage d'une université francophone à Toronto et pour avoir aboli pour des raisons budgétaires le Commissariat aux services en français.

En visite à Toronto pour parler principalement d'économie, François Legault souhaite convaincre l'Ontario de s'intéresser à l'hydroélectricité du Québec, alors que la province envisage d'injecter 20 milliards dans la rénovation de ses centrales nucléaires. M. Legault était également la semaine dernière en visite en Nouvelle-Angleterre pour conclure des ententes d'exportations énergétiques.

«Nous sommes tous les deux des hommes d'affaires et nous comprenons comment gérer des entreprises. C'est l'approche que nous souhaitons apporte à la gouvernance de nos deux provinces», a pour sa part souligné Doug Ford. Il entend aussi s'entretenir avec François Legault des coûts associés aux migrants qui traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis et qui s'installent au Québec et en Ontario.

Le premier ministre ontarien ne prévoit pas accorder lundi aucune entrevue et aucune mêlée de presse avec la presse parlementaire de Queen's Park ni avec la presse parlementaire du Québec qui a suivi François Legault à Toronto.

- Avec La Presse canadienne