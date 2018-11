Les verts appuieront le discours du Trône au N. -B.

M. Gallant a encore besoin d'un autre député de l'opposition pour survivre au vote sur le discours du Trône, considéré comme un « vote de confiance » - qui peut faire tomber un gouvernement. Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, est certain, quant à lui, que les libéraux seront battus vendredi matin.

Les libéraux au pouvoir n'ont remporté que 21 sièges lors des élections de septembre, soit un de moins que les progressistes-conservateurs ; le Parti vert et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont remporté chacun trois sièges. Si les libéraux perdent ce vote de confiance à l'Assemblée législative, on s'attend à ce que la lieutenante-gouverneure demande aux conservateurs de tenter de former un gouvernement. Les conservateurs devraient alors forger eux aussi une coalition - vraisemblablement avec l'Alliance des gens, à droite de l'échiquier.

Le chef du Parti vert, David Coon, a déclaré jeudi qu'au cours des quatre dernières années, il avait perdu confiance dans le gouvernement libéral et son leadership. Mais il n'a pas non plus dressé un bilan plus élogieux des conservateurs.

« Je suis peu convaincu qu'ils ont changé, et les commentaires récents sur la fracturation (hydraulique), les droits linguistiques, les peuples autochtones et le changement climatique ne m'ont fait que le confirmer », a soutenu M. Coon. Il a donc conclu que le discours du Trône libéral modifié, qui contient certains éléments de la plate-forme verte, pourrait être bénéfique pour ses électeurs et tous les Néo-Brunswickois.

Kevin Arseneau, député vert dans Kent-Nord, a annoncé en Chambre, jeudi, qu'il votera « du bout de la langue » pour le discours du Trône des libéraux. « Les quatre dernières années du règne libéral ont été rien de moins qu'un échec pour "faire la politique autrement" », a estimé l'agriculteur en reprenant l'un des slogans électoraux de Brian Gallant. « Les tensions linguistiques qui existent dans la province aujourd'hui sont directement liées à l'inaction de ce gouvernement », a aussi soutenu cet ancien président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.

Un « leadership mou »

« L'incapacité d'écouter les citoyens et un leadership mou sont à la base de plusieurs mauvaises décisions, dont l'extramural (les soins de santé à domicile), la pseudo-stratégie pour les aliments locaux, l'immobilité sur les changements climatiques, et j'en passe », a expliqué M. Arseneau, qui avait tenté de briguer d'abord l'investiture libérale en vue du scrutin de septembre dernier. Les instances du parti l'avaient écarté et il a alors opté pour le Parti vert.

Le député vert a plaidé jeudi que les blessures laissées par les conservateurs à Elsipogtog et dans la circonscription sur la question des gaz de schiste n'étaient toujours pas guéries.

Le gouvernement conservateur de David Alward était partisan du gaz de schiste, mais les libéraux de Brian Gallant avaient promis en campagne électorale il y a quatre ans de décréter un moratoire sur cette industrie - ce qu'ils ont fait. Blaine Higgs a toutefois indiqué en campagne électorale cette année qu'il pourrait lever ce moratoire.

La députée du Parti vert Megan Mitton a déclaré quant à elle, jeudi, que le discours du Trône des libéraux contenait de nombreux éléments qui seraient bénéfiques pour sa circonscription de Memramcook-Tantramar.

Ce ralliement des députés verts semble laisser le sort du gouvernement entre les mains des trois députés de l'Alliance des gens. Le chef du parti, Kris Austin, a déclaré que tout le caucus voterait en bloc, mais il n'a pas précisé de quel côté, jeudi. L'Alliance avait précédemment annoncé qu'elle était disposée à apporter de la stabilité à un gouvernement conservateur pendant 18 mois.

M. Gallant a déclaré jeudi que les libéraux renonceraient à former le gouvernement s'ils perdaient le vote de confiance vendredi matin. Le chef libéral discuterait alors avec sa femme pour déterminer s'il resterait chef de l'opposition ou s'il démissionnerait de son poste.

Le premier ministre aura une dernière occasion de faire valoir ses arguments vendredi matin, lorsqu'il clôturera le débat sur le discours du Trône, avant la tenue du vote en Chambre. Il espère que les députés de l'opposition mettront de côté la partisanerie et fonderont leur décision sur le contenu du discours du Trône.

Le premier ministre s'est dit par ailleurs conscient que s'il demeure en poste, il devra faire mieux en collaborant davantage avec les autres partis.