Mélanie Joly appelle à nouveau l’Iran et Israël à une désescalade

(Ottawa) La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, exhorte une fois de plus Israël et l’Iran à éviter que leur vieux conflit ne dégénère en une crise plus large au Moyen-Orient.

La Presse Canadienne

La ministre Joly, qui appelle à la désescalade, a cosigné une longue déclaration du Groupe des Sept (G7) qui aborde la guerre entre Israël et le Hamas, la situation humanitaire dans la bande de Gaza et les attaques contre des navires au large des côtes du Yémen.

La déclaration a été publiée en Italie par les ministres des Affaires étrangères du G7, qui représente des pays riches partageant les mêmes valeurs, comme les États-Unis et la France.

Les ministres condamnent l’Iran pour avoir attaqué Israël avec des missiles qui ont été presque tous abattus en fin de semaine dernière, et soulignent des informations selon lesquelles Israël serait à l’origine d’une attaque de drone sur une base aérienne majeure en Iran plus tôt vendredi.

Ces deux pays sont engagés dans une « guerre par procuration » depuis des décennies, mais l’Iran a frappé Israël directement pour la première fois en fin de semaine dernière, en représailles à ce que Téhéran croit être une attaque israélienne contre son ambassade en Syrie.

Le Canada, les États-Unis et d’autres pays avaient exhorté Israël à ne pas riposter, mais le gouvernement israélien a insisté sur le fait qu’il attaquerait l’Iran.

« À la lumière des frappes en Iran qui ont été rapportées [vendredi] et à la suite de notre réunion de ce matin, je me joins à mes homologues du G7 pour demander instamment à toutes les parties d’œuvrer à la prévention d’une nouvelle escalade », écrit la ministre Joly sur le réseau social X.

Le premier ministre Justin Trudeau devrait s’adresser aux journalistes à Victoria plus tard dans la journée vendredi.