(Québec) Des députés caquistes sont « surpris » et secoués » par la décision de leur collègue et whip Éric Lefebvre de « quitter le bateau » pour porter les couleurs du Parti conservateur du Canada. D’autres départs sont redoutés, alors que le ministre des Finances Eric Girard n’a pas fermé la porte à devenir candidat pour Pierre Poilièvre.

« J’ai toujours dit que j’aime le Canada, qu’un jour je pourrais être intéressé à être ministre des Finances du Canada, mais ce n’est pas ce là où je suis maintenant ». a-t-il affirmé lors d’une mêlée de presse mercredi. Le grand argentier du gouvernement Legault se dit « très content » de ses responsabilités actuelles à Québec.

La question lui a été posée à plusieurs reprises mercredi matin, au lendemain du départ de M. Lefebvre. Mais il n’a pas voulu dire qu’il écarte de faire le saut chez les conservateurs au fédéral – il a déjà été candidat en 2015.

Pourquoi vous n’êtes pas capable de dire : je ne me présenterai pas pour le Parti conservateur du Canada ? lui a-t-on demandé.

« Pourquoi je ne suis pas capable de dire ça ? Parce que je n’ai pas à répondre à cette question-là. J’ai des responsabilités, je suis ici, je suis heureux de mes responsabilités », a-t-il répondu.

« Je vous dis nommément que je suis très heureux de mes responsabilités actuelles, que j’ai de nombreux défis et que nous voulons créer un Québec moderne, une superpuissance économique et que je suis excité par ces défis. »

En décembre, Eric Girard avait voulu dissiper les rumeurs en déclarant qu’il n’avait pas d’affinités avec le Parti conservateur de Pierre Poilièvre. Il n’a pas répété de tels propos lorsqu’on lui a posé une question sur le sujet. Il a simplement répondu qu’il a « rencontré pour la première fois » M. Poilièvre à l’occasion des funérailles de l’ancien premier ministre conservateur Brian Mulroney. « Je lui ai serré la main, et le contexte était pour parler de M. Mulroney. »

« Je vais juste être clair. J’ai des responsabilités importantes. Je suis ministre des Finances. Ce sont les responsabilités que j’ai toujours voulues. On a des grandes ambitions pour le Québec. Je suis très content de mes responsabilités », a-t-il également déclaré.

Lors du huis clos pour la présentation de son budget le 12 mars, Eric Girard avait envoyé un message énigmatique en disant qu’il laissera des finances en ordre à son successeur et en prédisant que cette personne sera une femme.

Le premier ministre François Legault s’est refusé à tout commentaire sur la décision de M. Lefebvre, se limitant à souhaiter une bonne journée à la presse parlementaire.

Le député de Vanier-Les Rivières à Québec, Mario Asselin, a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé si d’autres collègues pourraient quitter la Coalition avenir Québec (CAQ) comme Éric Lefebvre.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Mario Asselin

« J’ai accueilli la nouvelle avec surprise. À 7 h 28 (mardi soir) quand Éric nous a écrit, j’ai été comme tout le monde un peu secoué. […] Éric était quand même le whip », donc le préfet de discipline du caucus. « Qu’il soit un des premiers à quitter le bateau, ça surprend. »

La ministre Pascale Déry et ancienne candidate du PCC souhaite « bonne chance » à Éric Lefebvre, mais elle a ajouté que de son côté, son « cœur est ici à la CAQ ». « Avec mon PM, mon parti, mes collègues », a-t-elle précisé.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a esquivé une question lui demandant s’il est tenté de faire le saut au PCC. « Je ne commenterai pas », a affirmé l’élu, qui l’avait remporté par seulement 202 votes contre le Parti conservateur du Québec en 2022.

Le ministre Lafrenière a témoigné que la décision de M. Lefebvre « nous a surpris » à la CAQ. D’autres ont souligné qu’il était connu que leur collègue avait des liens avec le PCC pour avoir déjà porté ses couleurs dans Richmond-Arthabaska en 2008.

« Je pense que ça ne dit rien de plus que ce que ça dit : M. Lefebvre voulait saisir cette opportunité-là e je respecte ça », a commenté son collègue du conseil des ministres, Mathieu Lacombe.

« Je respecte sa décision. On va continuer, ne soyez pas inquiets », a dit de son côté Andrée Laforest.

Le président du caucus Mario Laframboise, un ex-bloquiste, a déclaré en substance que l’équipe reste soudée et regarde en avant.

La ministre des Relations internationales Martine Biron estime que son ex-collègue, qui siégera désormais comme député indépendant, doit s’expliquer. « Est-ce qu’il est ici aujourd’hui ? J’ai hâte de l’entendre. Il a été élu avec une majorité fracassante, alors ses citoyens comptaient sur lui », a-t-elle souligné. Compte tenu de ses fonctions « quand même importantes au sein du gouvernement », Mme Biron est « vraiment curieuse d’entendre les raisons qui motivent sa décision ».

Mieux à Ottawa ?

Le député péquiste Pascal Bérubé a la même question : il s’est demandé pourquoi « un député qui siège au Conseil des ministres, qui sait ce qui se passe et ce qui s’en vient, décide quand même de quitter ». « Les whips siègent toujours au Conseil des ministres, donc ils sont au courant des moindres secrets et grands dossiers à venir de l’État. Et lui, il sait tout ça, mais il quitte pareil. Donc, qu’est-ce qu’il y a de mieux à Ottawa, plus loin de Victoriaville que l’est Québec ? », a-t-il ajouté.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Pascal Bérubé

M. Bérubé estime « qu’il y en a peut-être d’autres [caquistes] qui ont envie d’aller à Ottawa, là, avec les conservateurs puis qui ont soumis leur CV ». Il a également un malaise à voir M. Lefebvre faire campagne alors qu’il est député indépendant. « On est député 24 heures sur 24, partout où on va, on porte le titre de député de l’Assemblée nationale. C’est prestigieux, être député, puis c’est exigeant, puis c’est une responsabilité qu’on prend au sérieux. Donc, il y a l’idée aussi de s’y consacrer totalement, ça, c’est une question importante », a-t-il dit.

Le député de Québec solidaire Vincent Marissal croit même qu’il devrait démissionner. « Les citoyens doivent avoir des représentants qui sont dédiés et dévoués à ce qu’ils font. […] Tu ne peux pas être député rien que sur une patte, il faut que tu aies les deux pattes sur le terrain », a-t-il ajouté. « Tu veux te présenter à Ottawa avec les conservateurs, bien, vas te présenter à Ottawa avec les conservateurs », a-t-il affirmé. Il a d’ailleurs relevé que M. Lefebvre, pour justifier la hausse de salaire des élus de l’Assemblée nationale, avait plaidé leur horaire très chargé, il avait à peine le temps de voir sa famille et ses amis. « Je ne sais pas s’il va pouvoir voir sa mère plus en siégeant à Ottawa, à supposer qu’il soit élu. En tout cas, s’il est élu, il va gagner pas mal plus d’argent à Ottawa, parce que les députés fédéraux gagnent beaucoup, beaucoup d’argent, je pense qu’ils sont même les deuxièmes les mieux payés au monde d’après une étude que j’ai vue récemment », a laissé tomber le député solidaire Vincent Marissal.