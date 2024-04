(Québec) Alors que la crise du logement continue de sévir au Québec, le gouvernement regarde pour convertir des bureaux de fonctionnaires en appartements.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a indiqué mardi qu’avec le télétravail – qui a gagné en popularité depuis la pandémie –, les espaces de bureau du gouvernement pourraient être réduits de 30 %. « On regarde déjà la possibilité de convertir certains de ces bureaux en logements », a affirmé le premier ministre en période de questions.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a enjoint le premier ministre à ne pas seulement considérer les bureaux de fonctionnaires, mais également les bâtiments patrimoniaux.

Des souliers Louboutin

Le sujet du logement a d’ailleurs soulevé les passions en période de questions mardi à l’Assemblée nationale. La députée libérale Virginie Dufour a lancé les hostilités avec une question adressée à la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau où elle critiquait son bilan. « Un loyer considéré abordable aujourd’hui, c’est l’équivalent d’une paire de souliers Louboutin, et il faut deux paires de souliers pour arriver au prix des loyers des nouveaux logements », a-t-elle lancé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE La députée libérale Virginie Dufour

La députée des Mille-Îles faisait référence au fait que la ministre portait des souliers de luxe de marque Louboutin valant plus de 1000 $ lors d’une annonce sur le logement social la semaine dernière.

Une intervention qui a piqué au vif le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. « Je pensais qu’on avait du respect entre les collègues parlementaires », a-t-il lancé avant d’être interrompu par la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui a tenté tant bien que mal de ramener l’ordre au Salon bleu.

« J’en ai rien à cirer, de la marque de souliers de qui que ce soit. Ce qui est important, ce sont les résultats. Et malheureusement, avec la CAQ, on n’en a pas en habitation », a renchéri, Virginie Dufour.

« On a annoncé 763 logements à Montréal. Sept cent soixante-trois logements sociaux et abordables qui s’ajoutaient aux 285 logements annoncés en décembre, pour un total de 1043 logements seulement dans la région de Montréal. Et ça, ça fait partie des 8000 unités annoncées au mois de novembre et 2574 unités déjà distribuées sur l’ensemble du territoire québécois », s’est défendue la ministre Duranceau.

« Moi, je pense que les Québécois, c’est de ça qu’ils ont le goût d’entendre parler », a-t-elle ajouté.

Vers l’élargissement de la loi Françoise David ?

France-Élaine Duranceau a d’ailleurs rencontré les députés solidaires Christine Labrie et Andrés Fontecilla, mardi, afin de discuter du projet de loi pour élargir la loi Françoise David visant à mieux protéger les locataires aînés des évictions.

Rappelons qu’après avoir démontré peu d’enthousiasme envers la pièce législative de Québec solidaire, le gouvernement a récemment manifesté plus d’ouverture à en discuter.

La loi Françoise David, qui a été adoptée en 2016, stipule qu’un aîné de plus de 70 ans avec un revenu très faible qui habite son logement depuis plus de 10 ans ne peut être évincé. L’objectif du nouveau projet de loi solidaire est d’élargir les critères afin d’inclure notamment les personnes de 65 ans et plus qui vivent dans leur logement depuis au moins cinq ans.