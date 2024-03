(Québec) Fait rare, le premier ministre français Gabriel Attal prononcera un discours devant l’Assemblée nationale du Québec le 11 avril dans le cadre d’une visite au Canada.

Il faut remonter quarante ans en arrière, en 1984, pour retrouver la dernière fois où un premier ministre de la France s’est adressé aux parlementaires au Salon bleu. Il s’agissait de Laurent Fabius, qui avait accepté l’invitation de René Lévesque.

En 2014, le président François Hollande avait prononcé un discours devant l’Assemblée nationale du Québec. C’est le dernier dignitaire étranger à l’avoir fait d’ailleurs.

Le président Emmanuel Macron a nommé en début d’année Gabriel Attal, qui était un populaire ministre de l’Éducation, au poste de premier ministre dans le cadre d’un remaniement. À 34 ans, il est devenu le plus jeune PM de l’histoire de la République.

Gabriel Attal se rendra d’abord à Ottawa le 10 avril pour rencontrer le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il sera à Québec le 11 avril puis à Montréal le 12 dans le cadre des rencontres alternées des premiers ministres français et québécois. La dernière rencontre du genre a eu lieu en 2018 alors que Philippe Couillard s’était rendu en France.

Par voie de communiqué, le premier ministre du Québec François Legault affirme que cette visite de M. Attal « est une occasion importante pour enrichir la relation directe et privilégiée qui unit nos deux nations au plus haut niveau de l’État. La France est notre premier partenaire économique en Europe, et surtout une grande alliée du Québec en raison des liens politiques et culturels qui nous unissent depuis toujours ».

De son côté, Justin Trudeau se dit « impatient d’accueillir le premier ministre Attal au Canada et de travailler avec lui à l’avancement de nos priorités communes, notamment la lutte contre les changements climatiques, le commerce et la protection de la démocratie ».