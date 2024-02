(Québec) Devant vous, des juges sans pitié, des ventres qui gargouillent, prêts à goûter chaque saveur. De fins palais expérimentés, qui en ont déjà testé en masse, des lunches plus ou moins réussis. Et qui sont prêts, cette fois-ci, à juger vos talents de cuisinier. Accepteriez-vous le défi ?

C’est l’invitation – très amicale, faut-il le souligner – que le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a lancée à quatre vedettes bien connues des Québécois : Lesley Chesterman (critique culinaire, autrice et chef pâtissière), Jean-Philippe Cyr (chef cuisinier végane), Christian Bégin (animateur de l’émission Curieux Bégin sur les plaisirs de la table) et Alexandra Diaz (animatrice et autrice de plusieurs livres de recettes). Leurs juges : un panel d’enfants d’écoles primaires et secondaires de la circonscription de Gouin, dans le quartier Rosemont à Montréal.

La vidéo, qui se veut non partisane et qui a été payée par des fonds mis à la disposition des députés par l’Assemblée nationale, a été tournée dans la bonne humeur il y a quelques semaines à la Tablée des chefs, au marché Jean-Talon à Montréal. Elle s’inscrit toutefois dans un contexte moins réjouissant : l’insécurité alimentaire, particulièrement auprès des enfants qui arrivent chaque jour le ventre vide à l’école.

« On n’a pas le droit de dire que l’éducation est une priorité si on accepte qu’il y ait des enfants dans nos écoles publiques qui ne mangent pas à leur faim », explique M. Nadeau-Dubois, qui multiplie depuis quelques mois déjà, sur plusieurs fronts, une lutte devenue personnelle pour l’instauration d’un programme national d’alimentation scolaire.

Visionnez un extrait de la vidéo :

Aider les familles

En entrevue avec La Presse, M. Nadeau-Dubois rappelle d’abord les plus récentes statistiques : un Québécois sur dix fréquente les banques alimentaires, où une personne sur trois est un enfant.

« La question de l’insécurité alimentaire, ça m’inquiète beaucoup. Je suis atterré par les statistiques qui sortent et qui nous montrent à quel point la crise du coût de la vie et la hausse des prix à l’épicerie sont en train de provoquer une vraie crise de la sécurité alimentaire au Québec », dit-il.

Ça veut dire que les gens travaillent, mais qu’ils ne sont pas capables de manger. Moi, ça m’empêche de dormir. Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Dans ce contexte, les militants solidaires ont adopté, lors de leur dernier congrès, une résolution pour que le parti s’investisse à fond pour promouvoir la création d’un programme d’alimentation scolaire. Au Parlement, M. Nadeau-Dubois entend talonner le premier ministre François Legault et son gouvernement sur le sujet.

Selon lui, un tel programme ciblant les écoles primaires et secondaires publiques coûterait entre 600 millions et 1,5 milliard par année, suivant la contribution financière qui serait demandée aux parents, selon une estimation qui a été faite en fonction de programmes similaires dans les pays industrialisés (le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir un tel programme, dit M. Nadeau-Dubois).

Nourrir pour créer des sourires

Aux cuisiniers prêts à préparer leurs plats, telle une Colombe St-Pierre à l’émission Les chefs !, Gabriel Nadeau-Dubois a rappelé le défi supplémentaire qui leur était demandé : que chaque portion coûte moins de 4 $, afin de respecter l’estimation financière du programme.

« Les chefs ont été audacieux. On a une recette qui contient du tofu. Faire tripper les enfants sur du tofu, c’est déjà un défi », raconte M. Nadeau-Dubois, qui n’a rien contre la protéine de soya, faut-il le préciser.

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBEC SOLIDAIRE Les jurés à table !

« On a ensuite deux macaronis au fromage. C’est varié, les jeunes ont adoré ça. Christian Bégin a décidé de mettre du brocoli dans sa recette. C’est un coefficient de difficulté supérieur », note-t-il, ce qui nous fait comprendre qu’il a probablement perdu quelques points.

Plus sérieusement, le chef parlementaire de QS se dit prêt à défendre son idée face à Québec, qui rappelait récemment avoir investi des sommes importantes dans le renouvellement des conventions collectives du secteur de l’éducation pour assurer une rétention et une attractivité professionnelle au réseau public.

« Si on veut que les écoles fonctionnent, il faut des gens qui travaillent dedans. Si on veut lutter contre la pénurie de personnel, c’était essentiel d’améliorer les conditions de travail de ces personnes. Et on n’a pas à choisir entre ça et s’assurer que nos enfants ont le ventre plein », plaide M. Nadeau-Dubois.