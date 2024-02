Abus dans les sports et les loisirs Québec crée un nouveau poste de Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport

(Québec) Confronté à de multiples reportages qui font état d’atteintes à l’intégrité et à la sécurité des jeunes dans les sports, Québec crée un nouveau poste de Protecteur de l’intégrité en loisir et en sport, qui remplacera à terme l’Officier des plaintes et qui bénéficiera de pouvoirs d’enquête accrus.