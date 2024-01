(Québec) S’il était au pouvoir, le Parti québécois interdirait à ses ministres de participer à des activités de financement politique comme les cocktails, même dans leur circonscription.

« Je m’engage. Un gouvernement du Parti québécois va interdire aux ministres d’aller dans les cocktails de financement. Point final », a lancé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon en point de presse mardi.

Il estime que c’est la seule façon d’éviter ce qu’il reproche à la Coalition avenir Québec, c’est-à-dire de donner l’impression que des gens vont « faire avancer » leur dossier auprès d’un ministre en participant à un cocktail de financement. M. St-Pierre Plamondon a dit s’appuyer sur les experts de la commission Charbonneau pour en arriver à cette proposition.

« Les gens qui veulent encourager un parti politique auront toujours l’occasion d’aller à un cocktail. Mais il n’y aura pas de ministre », a-t-il dit. Il a cité en exemple la recommandation 57 du rapport de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

Cette recommandation est toutefois beaucoup plus ciblée que ce que propose le PQ. On y propose « d’interdire aux ministres et à leur personnel de leur cabinet de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et bénéficiaires d’aide financière de leur ministère ».

Je vais plus loin. Un gouvernement du PQ va tout simplement l’interdire à ses ministres, on ne veut pas vous voir là. Paul St-Pierre Plamondon

Enquêtes

Deux députés caquistes sont présentement visés par une enquête de la commissaire à l’Éthique de l’Assemblée nationale pour leur méthode de financement.

Le député de Rousseau Louis-Charles Thouin, et le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. La Presse Canadienne rapportait la semaine dernière que le député Thouin invitait les maires de sa circonscription à « joindre l’utile à l’agréable » dans un cocktail où, en échange d’une contribution à la caisse électorale de 100 $, ils pourraient rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le 8 février à Saint-Jacques.

Il y a deux semaines, Radio-Canada révélait de son côté qu’un employé de circonscription du député Lévesque avait proposé à une citoyenne qui souhaitait que son député fasse progresser son dossier de faire un don de 100 $ à la caisse du parti, ce qui lui permettrait de rencontrer le ministre des Finances.

« La CAQ fait miroiter l’accès aux ministres et la possibilité de faire avancer son dossier en fonction du 100 %. Et ça ne peut pas être un hasard que près de la moitié des maires et mairesses au Québec ont donné à la caisse de la CAQ », a déploré M. St-Pierre Plamondon.

Coïncidences

Le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois s’est également attaqué à l’éthique de la CAQ. « La question à laquelle il n’a pas répondu, c’est : est-ce que messieurs Thouin et Lévesque sont des cas isolés ? Est-ce qu’il y a un système de monnayage de l’accès aux ministres à la CAQ ? Si M. Legault veut clore le dossier aujourd’hui, il doit répondre : oui, ce sont des cas isolés », a-t-il dit.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

M. Legault plaide la coïncidence. Je trouve qu’il commence à y avoir beaucoup de coïncidences. Gabriel Nadeau-Dubois

Il a ajouté qu’un député de Québec solidaire qui agirait comme M. Thouin serait exclut de sa formation politique. « Échanger une contribution politique contre le fait de rencontrer un élu qui représente le peuple québécois ou en tout cas donner l’impression que c’est ce qu’on fait, donner l’apparence que c’est ce qu’on fait, ce serait aller contre les valeurs fondamentales de Québec solidaire », a-t-il dit.

Le député libéral Monsef Derraji a affirmé que « c’est très alarmant ce qui se passe à la CAQ en matière d’éthique ».

L’élu a ironisé, en affirmant qu’il y avait plusieurs problèmes de congestions dans sa circonscription. « On a un problème avec à l’Ouest. On a un pont qui ne fonctionne pas. J’ai de la congestion dans mon comté. Les maires, ils aimeraient bien ça la rencontrer. J’ai un problème de stationnement à Kirkland. Donc, si elle veut venir, il n’y a pas de 100 $, mais […] l’invitation est ouverte », a-t-il dit.