(Québec) Deux autres élus de la Coalition avenir Québec (CAQ), soit le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et le député d’Orford, Gilles Bélanger, sont dans l’eau chaude pour leurs messages de sollicitation.

Le député de Rosemont Vincent Marissal a présenté lors de la période de questions une capture d’écran qui rapporte un échange entre « un entrepreneur de la Côte-Nord » et le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny.

Dans cette capture d’écran, M. Montigny souligne au citoyen qu’il pourrait rencontrer le ministre de l’Agriculture André Lamontagne en participant à un cocktail de financement, au coût de 100 $.

Je sais que nous avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c’est une belle occasion pour parler à un ministre. Le député de René-Lévesque Yves Montigny, dans une capture d’écran

Pour Vincent Marissal, il s’agit de la démonstration qu’il y a un « système » à la CAQ pour monnayer l’accès aux ministres du gouvernement ». « Est-ce qu’on a raison de s’inquiéter de ce genre de pratique ? », a-t-il lancé.

Le leader parlementaire Simon Jolin-Barette a répliqué que « l’accès aux ministres n’est pas monnayable ». « Il n’y a aucun passe-droit, aucun avantage. Tout le monde est traité sur le même pied d’égalité », a-t-il affirmé.

Il a accusé le député de Rosemont de « tordre la vérité » avec des « allégations mensongères ». Il a affirmé qu’il n’y avait « aucun stratagème » et que la commissaire à l’éthique va le démontrer avec son enquête.

Dans un message obtenu par La Presse Canadienne mardi après-midi, le député d’Orford, Gilles Bélanger a quant à lui invité les maires de la MRC de Memphrémagog à rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en échange d’une contribution de 100 $.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le député d’Orford, Gilles Bélanger, et le premier ministre François Legault

« M. Gilles Bélanger recevra pour son financement annuel la ministre responsable du Transport et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, à sa demande je vous fais parvenir cette invitation, il serait honorer (sic) de votre présence », peut-on lire.

« Vous aurez l’occasion d’échanger sur les sujets d’actualité comme la connectivité, l’innovation et l’intelligence artificielle, dans une ambiance décontractée. »

L’élu municipal de la région qui a transmis le message à La Presse Canadienne a exprimé son « malaise » devant ce genre de sollicitation et a indiqué qu’il n’avait pas participé à l’activité.

Déjà deux enquêtes

Deux députés caquistes sont en effet déjà visés par une enquête de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale pour leur méthode de financement. Le député de Rousseau Louis-Charles Thouin, et le député de Chauveau, Sylvain Lévesque. La Presse Canadienne rapportait la semaine dernière que le député Thouin invitait les maires de sa circonscription à « joindre l’utile à l’agréable » dans un cocktail où, en échange d’une contribution à la caisse électorale de 100 $, ils pourraient rencontrer la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, le 8 février à Saint-Jacques.

Il y a deux semaines, Radio-Canada révélait de son côté qu’un employé de circonscription du député Lévesque avait proposé à une citoyenne qui souhaitait que son député fasse progresser son dossier de faire un don de 100 $ à la caisse du parti, ce qui lui permettrait de rencontrer le ministre des Finances.

Avant la période de questions, M. Jolin-Barette avait défendu son gouvernement en affirmant que tous les partis font du financement politique, mais n’avait pas été capable de dire si le cas de M. Thouin était unique. « Ce n’est pas une pratique que je connais. Je vais laisser la commissaire à l’éthique faire son enquête », avait-il affirmé.

De son côté, le député caquiste Sylvain Lévesque a affirmé n’avoir rien à se reprocher. « Je vais le démontrer à la commissaire. […] Je vais me défendre, c’est certain », a-t-il dit lors d’une mêlée de presse. Il dit avoir un avis favorable de la commissaire pour garder son poste de vice-président de l’Assemblée nationale malgré l’enquête en cours. Il ne doit toutefois pas présider en Chambre des débats portant sur l’éthique et le financement politique. Il a ajouté qu’aucun parti n’a demandé son retrait à ce jour.

Avec Tommy Chouinard, La Presse, et La Presse Canadienne