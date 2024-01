Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne

(Ottawa ) Le ministre François-Philippe Champagne fait pression sur le commissaire à la concurrence afin qu’il utilise ses nouveaux pouvoirs pour lutter contre « les abus » des grands épiciers… tout en assurant respecter son indépendance. Le ministre Sean Fraser veut stimuler la construction de résidences étudiantes. Le coût de la vie dominait toujours le débat politique à la reprise des travaux parlementaires lundi.

Le prix de la facture d’épicerie et celui du logement continuent de hanter le gouvernement libéral alors que les partis d’opposition l’ont de nouveau talonné sur la hausse du coût de la vie à la reprise des travaux parlementaires lundi.

M. Champagne faisait partie des cinq ministres qui ont fait le point sur le plan économique du gouvernement. Il a fait parvenir une lettre au commissaire à la concurrence pour l’inciter à « prendre des mesures décisives, surtout face aux prix actuels des aliments qui sont élevés ».

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie note le manque de transparence des grands épiciers sur les causes de l’inflation alimentaire et constate qu’ils n’ont pas « fourni de mise à jour régulière » sur leurs initiatives pour stabiliser les prix. Il tente d’attirer une chaîne d’épicerie étrangère pour stimuler la compétition.

Le commissaire à la concurrence dispose de nouveaux pouvoirs depuis l’adoption du projet de loi C-56 en décembre dont celui d’émettre des assignations à comparaître, de bloquer « les fusions qui ne profitent pas aux consommateurs » et d’examiner les pratiques abusives des entreprises dominantes sur le marché.

Logement étudiant

Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a pour sa part annoncé l’élargissement du programme de prêts pour la construction d’appartements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement aux appartements pour étudiants.

Lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement avait alloué 15 milliards supplémentaires à compter de 2025-2026 pour porter l’enveloppe totale du programme à 40 milliards. Il espérait ainsi stimuler la construction de 101 000 nouveaux appartements locatifs abordables d’ici 2031-2032.

Les collèges, les universités et les promoteurs privés pourront désormais faire application à ce programme de subvention pour construire des résidences étudiantes.

Les ministres Champagne et Fraser ont fait ces annonces dans le cadre de la mise à jour hebdomadaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Comme c’était le cas l’automne dernier, la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, y participait aussi. S’est ajouté lundi le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller.