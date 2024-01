De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

La citation de la semaine

Il y a un défi, toujours, de rigueur budgétaire, mais il n’y aura pas d’austérité. […] Il n’est pas question de coupes de services. Le premier ministre François Legault, confirmant que les déficits du Québec seront plus gros et que l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2027-2028 est remise en question

Les Espaces bleus dans le rouge

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Le premier ministre a signalé que « le plan, c’est d’abord de bien réussir le musée à Québec », en construction sur le site du Séminaire, dans le Vieux-Québec.

Annoncée en grande pompe par François Legault en 2021, la création d’un réseau de 17 Espaces bleus, de nouveaux musées régionaux pour célébrer l’histoire du Québec, est compromise, notamment en raison de dépassements de coûts anticipés. Le premier ministre a signalé que « le plan, c’est d’abord de bien réussir le musée à Québec ». Cet Espace bleu est en construction dans le Vieux-Québec, sur le site du Séminaire. Seuls deux autres projets sont dits « en réalisation », à Percé et à Amos ; trois sont en « démarrage » et un en « planification ». Les dix autres sont au point mort ou à l’étape très préliminaire d’« avant-projet ». « Maintenant, est-ce qu’on doit en faire un [Espace bleu] dans chaque région ? Il ne faut pas exclure ça. Mais ce que je veux, c’est qu’on se concentre d’abord à bien réussir le musée à Québec », a dit M. Legault.

Une publicité qui passe mal

Pour bien marquer son « recentrage » sur ses priorités, le gouvernement Legault a diffusé cette semaine une nouvelle publicité sur les réseaux sociaux. « En 2024, on va retourner aux sources de ce qu’on est : l’équipe du changement », fait valoir le premier ministre dans les premières secondes de la vidéo. Les ministres Bernard Drainville (Éducation), Christian Dubé (Santé), Sonia LeBel (Trésor) et la vice-première ministre, Geneviève Guilbault (Transports), interviennent à tour de rôle. Pas de Pierre Fitzgibbon (Économie et Énergie) ni de Jean Boulet (Travail) malgré leurs importants projets de loi à venir cette session, comme quoi le gouvernement de François Legault veut mettre l’accent sur l’amélioration des services publics. Or, la vidéo passe mal. M. Legault fait notamment allusion à son élection en 2018 et le tout se termine avec la signature « Votre gouvernement ». L’opposition accuse la CAQ d’utiliser des fonds publics pour une publicité à saveur électorale. Le Parti libéral a déjà trouvé une contre-attaque. À M. Legault qui promet « de changer ce qui ne marche pas », les libéraux répondent « le gouvernement ».

Les députés de QS devront faire leur devoir en région

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Les co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien et Gabriel Nadeau-Dubois

Émilise Lessard-Therrien veut faire prendre un virage région à Québec solidaire. La nouvelle co-porte-parole a demandé à ses collègues urbains d’adopter une ou plusieurs régions pour rapporter ce qui n’y va pas à l’Assemblée nationale, en déplorant dans la foulée l’inertie des députés caquistes de région. Sans surprise, la députée de Sherbrooke Christine Labrie s’occupera de l’Estrie, et Mme Lessard-Therrien, ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, de l’Abitibi-Témiscamingue. Les députés montréalais Vincent Marissal (Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine), Manon Massé (Côte-Nord et Nord-du-Québec) et Ruba Ghazal (Mauricie et Saguenay–Lac-Saint-Jean) pourront de leur côté faire le plein de pétro-points.

« On ne se laissera pas faire ! »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE DANIELLE SMITH Le psychologue Jordan Peterson, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, Tucker Carlson et l’homme d’affaires Conrad Black prennent la pose en marge de la conférence de M. Carlson à Calgary, mercredi.

Le passage de Tucker Carlson, ex-animateur vedette de Fox News, en Alberta a fait des vagues jusque sur la colline du Parlement à Ottawa. Sa conférence pour « libérer le Canada » de Justin Trudeau a attiré des milliers de personnes à Calgary et à Edmonton. « On ne se laissera pas faire », s’est exclamée la ministre Pascale St-Onge dans une sortie avec trois de ses collègues. Outre les blagues anti-LGBTQ+ de l’animateur et ses propos désobligeants sur Montréal « nettoyé de son héritage anglo-saxon », c’est une demande de la première ministre albertaine qui a le plus choqué. Danielle Smith a dit au chantre de la droite radicale qui compte plus de 11 millions d’abonnés sur X de mettre le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, « dans sa ligne de mire » parce qu’elle veut qu’il soit congédié. Les relations entre Ottawa et l’Alberta sont à couteaux tirés, notamment en raison de la taxe sur le carbone. Il n’en fallait pas plus pour que les libéraux tentent d’associer Pierre Poilievre à la controverse, un chapeau que le chef conservateur a refusé de porter.

Mais où cache-t-on le président du PLQ ?

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le président du Parti libéral du Québec, Rafael Primeau-Ferraro

Après une conférence de presse sans annonce ni engagement à la fin du caucus présessionnel des libéraux à Thetford Mines, jeudi, les journalistes attendaient avec intérêt l’arrivée du président du Parti libéral du Québec, Rafael Primeau-Ferraro. Ce dernier venait présenter aux élus les états financiers du parti. Or, après trois jours à se faire questionner sur la prochaine course à la direction et à être constamment placé devant les déclarations de l’aspirant chef Denis Coderre, sur le point de se lancer, le caucus a fait savoir aux médias que leur président n’était finalement plus disponible en entrevue. Leur objectif : ne pas faire dévier le message (une fois de plus) de ce qui avait été dit en point de presse. Or, le centre des congrès de Thetford étant assez intime, quand un journaliste est tombé par hasard sur M. Primeau-Ferraro dans un corridor, il a appelé tous les collègues pour mettre en branle la mêlée de presse tant souhaitée. Le président s’est volontiers prêté au jeu, comme il s’était engagé à le faire, ce qui a permis d’apprendre que Denis Coderre n’était plus membre du PLQ depuis 2010.