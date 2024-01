Daniel Zizian en 2012, alors qu’il était président de la défunte Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec

(Québec) Le premier ministre François Legault embauche un ami de longue date, et son ancien chef de cabinet sous le gouvernement Bouchard, Daniel Zizian, à titre de conseiller spécial.

C’est un rare changement dans la composition de la garde rapprochée de M. Legault depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

La Presse signalait la semaine dernière que Stéphane Gobeil était devenu directeur de la planification stratégique au cabinet du premier ministre. Cela a libéré le poste de conseiller spécial, qui sera occupé par M. Zizian.

« C’est animé d’une profonde volonté de servir le Québec que j’ai pris la décision de reprendre du service », écrit Daniel Zizian sur son compte LinkedIn.

Les échanges entre MM. Legault et Zizian pour un poste au sein du cabinet remontent un peu après les élections générales de 2022, donc avant les derniers mois tumultueux pour le gouvernement.

Daniel Zizian, 66 ans, a signalé au premier ministre lors d’une rencontre sociale qu’il était prêt à sortir de sa retraite récente pour lui donner un coup de main. François Legault lui a proposé d’occuper un poste à temps plein ; M. Zizian a entamé une réflexion. Puis ce dernier a eu des échanges avec le directeur et la directrice adjointe de cabinet de M. Legault, Martin Koskinen et Claude Laflamme. On lui a proposé un poste de conseiller spécial, poste qu’il a accepté récemment.

MM. Legault et Zizian sont des amis de longue date. Ils se sont connus il y a 50 ans, au cégep. Daniel Zizian a été le chef de cabinet de M. Legault de la fin de 1998 à 2001, lorsque celui-ci était ministre de l’Éducation sous le gouvernement Bouchard. M. Zizian avait touché à la politique auparavant en travaillant auprès de Pierre-Marc Johnson, alors chef du Parti québécois et premier ministre.

Daniel Zizian a été secrétaire général adjoint de HEC Montréal de 2001 à 2007. Il s’est fait connaître davantage du grand public par la suite comme président de la défunte Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec (CREPUQ). Il occupait cette fonction durant la crise étudiante de 2012. Il l’a quittée l’année suivante.

Daniel Zizian a dirigé par la suite le Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec jusqu’à sa retraite en 2022.