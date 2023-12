Crise des médias Près des deux tiers du 100 millions de Google pour la presse écrite

(Ottawa) La plus grande part des 100 millions de Google ira aux médias écrits, a appris La Presse. La part de CBC/Radio-Canada et des radiodiffuseurs privés sera plafonnée. La réglementation de la Loi sur les nouvelles en ligne doit être publiée ce vendredi, soit un peu plus d’une semaine avant son entrée en vigueur.