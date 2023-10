Guerre entre Israël et le Hamas Des députés exhortent Justin Trudeau à exiger un cessez-le-feu

(Ottawa) Plus de 30 députés libéraux, néo-démocrates et verts demandent au premier ministre de réclamer un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas, dans une lettre qu’aucun député du Parti conservateur et du Bloc québécois n’a signée.