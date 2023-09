Identité de genre

Un comité scientifique pour guider les actions de Québec

(Québec) Les débats concernant l’identité de genre et l’inclusion des personnes trans et non binaires dans la société prennent de l’ampleur en ces premiers jours de rentrée parlementaire à Québec. Pour avoir un « regard apaisé », le gouvernement mettra sur pied d’ici Noël un comité scientifique qui aura pour mission de guider les décideurs sur ces enjeux sensibles.