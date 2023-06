En choisissant Olivia Chow, les électeurs torontois ont élevé une progressiste – et la première femme issue de la diversité – à la tête de la ville la plus peuplée du Canada.

(Toronto) L’ancienne députée fédérale néo-démocrate Olivia Chow sera la prochaine mairesse de Toronto.

La Presse Canadienne

En choisissant Mme Chow, les électeurs torontois ont élevé une progressiste – et la première femme issue de la diversité – à la tête de la ville la plus peuplée du Canada, mettant du même coup fin à plus d’une décennie de régime conservateur à l’hôtel de ville.

Celle qui a aussi été conseillère municipale à Toronto avant de se lancer en politique fédérale succédera donc à John Tory, qui a démissionné quelques mois seulement après le début de son troisième mandat. Il a renoncé à ses fonctions lorsqu’il a annoncé avoir entretenu une liaison avec une membre de son personnel.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE

Il y avait un nombre record de 102 candidats sur le bulletin de vote à Toronto lundi, avec environ une demi-douzaine de noms qui se sont distingués particulièrement au cours de la campagne électorale de 12 semaines.

Mme Chow, qui est demeurée au sommet des sondages tout au long de la campagne, a été élue pour la première fois en tant que conseillère scolaire de Toronto en 1985, avant de servir un mandat de 13 ans au conseil municipal.

Elle a ensuite passé huit ans en tant que parlementaire néo-démocrate à la Chambre des communes aux côtés de son défunt mari, l’ancien chef du NPD Jack Layton.

À la mairie de la Ville reine, elle cherchera à unir les conseillers municipaux autour de sa plateforme, qui mettait de l’avant des promesses concernant la construction de logements plus abordables et l’ajout d’équipes de réponse aux crises dans toute la ville.

Elle héritera aussi d’un budget municipal avec un manque à gagner lié à la pandémie de près de 1 milliard, en partie à cause de la réduction des revenus du transport en commun et à l’augmentation des coûts de logement.