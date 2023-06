Course au leadership chez Québec solidaire

Andrés Fontecilla se range derrière Ruba Ghazal

(Québec) Le député de Laurier-Dorion Andrés Fontecilla se range derrière sa collègue Ruba Ghazal dans la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire et estime que les immigrants et les enfants d’immigrants soutiendront également cette « enfant de la loi 101 ».