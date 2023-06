(Ottawa) Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre demande la démission du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino pour sa gestion du dossier du transfert du tueur et violeur en série Paul Bernardo vers un pénitencier à sécurité moyenne.

« Le Parti conservateur revendique la démission de Marco Mendicino pour avoir menti », a tranché le leader conservateur à son arrivée à la rencontre du caucus de son parti, mercredi matin.

S’il accuse le ministre d’avoir menti, c’est que son bureau aurait été informé par le Service correctionnel du Canada (SCC) du transfert à venir le 2 mars, puis le 25 mai, avec cette fois un avis que le transfert était à venir dans quatre jours, d’après ce qu’a rapporté CBC mardi soir.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

Le ministre Mendicino en aurait seulement été informé le 30 mai, soit le lendemain du transfert, selon ce qu’a affirmé son attachée de presse à CBC.

Trois jours plus tard, le 2 juin, il réagissait avec force à la décision du SCC, la qualifiant de « choquante » et d’« incompréhensible ». Il a ensuite communiqué avec la commissaire de l’organisation, Anne Kelly, afin de lui demander de réviser la décision.

« Elle m’a informé que le SCC a ordonné un examen de sa classification pour s’assurer que les victimes soient prises en compte de manière adéquate et appropriée et fondée sur des preuves. J’attends les résultats de cet examen et je veillerai à ce qu’il soit mené rapidement », a-t-il écrit le 5 juin sur Twitter.

PHOTO JIM RANKIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Paul Bernardo (au centre)

Mais aux yeux de Pierre Poilievre, le ministre Mendicino a menti en prétextant la surprise. Et la présumée tromperie sur le transfert de Paul Bernardo s’ajoute à une trop longue liste, après des propos sur le recours à la Loi sur les mesures d’urgence, les armes de chasse et les soi-disant postes de police chinois.

« Cela fait trop de mensonges. C’est un mensonge de trop. Il est temps pour Marco Mendicino de démissionner », a-t-il laissé tomber.

Onde de choc

Paul Bernardo est incarcéré depuis 1993 et purge une peine d’emprisonnement de durée indéterminée et à perpétuité pour l’enlèvement, la torture et les meurtres de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans, qui ont eu lieu au début des années 1990.

Il était jusqu’ici emprisonné à l’établissement à sécurité maximale de Millhaven, près de Kingston en Ontario, mais il vient d’être transféré à l’établissement à sécurité moyenne de La Macaza, dans les Laurentides.

Son transfert a suscité une onde de choc à travers le pays.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, entre autres, n’a pas mâché ses mots pour exprimer toute son indignation, traitant au passage Paul Bernardo de fils de pute et d’ordure. Il a aussi demandé le congédiement d’Anne Kelly.

Ingérence politique dénoncée

Le cas Bernardo a inspiré à l’Association des avocats carcéralistes progressistes une sortie visant à dénoncer l’ingérence du politique dans la gestion des peines. Selon l’organisation, il est inadmissible que « sous la menace et les pressions gouvernementales », la commissaire ait ordonné une réévaluation de la décision.

« En aucun cas, le gouvernement ne devrait se mêler de la gestion des établissements et encore moins sur la place publique. L’indépendance du Service correctionnel à titre d’institution décisionnelle et gestionnaire des peines doit être conservée, préservée et défendue », a insisté l’Association dans un communiqué.

Avec La Presse Canadienne